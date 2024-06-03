黃仁勳身後「超大LOGO」公司曝光　達明攜輝達提升機器人AI性能

▲被譽為「AI教父」的輝達執行長黃仁勳日前在台大展開主題演講，身後有達明機器人的公司LOGO（右）。（圖／達明機器人提供）

記者楊絡懸／台北報導

廣達（2382）旗下達明機器人公司攜手輝達（NVIDIA）加速開發AI協作機器人，引起矚目。達明營運長黃識忠表示，達明機器人與其他品牌不同的地方就在於有內建搭載視覺系統及AI推論引擎，而且還使用輝達RTX GPU來提升機器人的AI性能。

被譽為「AI教父」的輝達執行長黃仁勳日前在台大展開主題演講，過程中，達明機器人的公司LOGO就在他的身後，引發多數投資人討論。事實上，達明已經在使用NVIDIA Isaac、NVIDIA Omniverse平台，加速開發AI協作機器人。

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達明指出，透過NVIDIA Isaac Sim機器人模擬和合成數據生成的應用平台，達明將機器人編程時間減少70%，循環時間減少20%，大大降低時間和成本，尤其「數位孿生」為協作機器人提供強大支援，以虛擬的方式對工作環境進行建模，還可透過生成式AI來產出數萬張模擬資料，在虛擬工作環境中進行測試和優化，訓練出能夠推動各行業重大變革的超級AI模型。

▲達明機器人使用NVIDIA Isaac、NVIDIA Omniverse平台，加速開發AI協作機器人。（圖／達明機器人提供）

此外，達明還採用NVIDIA Isaac Manipulator，這是一款包含cuMotion等NVIDIA加速庫的工作流程，使操控機器人能夠感知、理解，並與環境互動。

值得注意的是，達明機器人有一款以AI重新定義下個世代的協作機器人「TM AI Cobot」，最大的特色，就在於內建智慧視覺及AI。

▲達明機器人有一款以AI重新定義下個世代的協作機器人「TM AI Cobot」。（圖／達明機器人提供）

達明表示，在最近推出的智慧堆棧應用中，面對不同體積大小的箱子來料，達明機器人手動收集了數千個不同尺寸箱子的真實數據，並使用基於NVIDIA Isaac Sim生成的OpenUSD合成數據，生成了90%的所需數據。這一款超級AI模型全面整合TM AI Cobot的軟硬體，將為物流產業帶來變革。

攜手輝達打造「數位孿生」，達明機器人透過設計機構的優化、工作任務與場域環境的測試、工作效能與流程的模擬，以全新定義的AI協作機器人，為各領域產業帶來創新。