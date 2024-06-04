AI教父同框台灣首富！黃仁勳喊「廣達是我最好夥伴」　林百里超感動

▲黃仁勳在觀展之前，接受現場媒體及民眾的提問。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳4日參加台北國際電腦展（COMPUTEX），他觀展的第一站是廣達集團的展位，一到舞台現場時，他說，「廣達集團是我超過10年以上的最好、最讚的夥伴。」讓站在身旁的「台灣首富」廣達董事長林百里非常感動。

「這是非常特殊的一年，因為這是運算新時代的開始。」黃仁勳第一站，選擇前往參觀廣達集團旗下雲達、達明機器人的展位，與廣達董事長林百里、廣達副董事長梁次震、雲達總經理楊麒令會面。

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黃仁勳向現場民眾及媒體分享來到COMPUTEX的心情，他重申，台灣是世界上許多偉大科技公司的地方，生態系獨一無二，從半導體、封裝、系統製造商，每一個環節都在這，可以看到像是台積電、廣達、鴻海、緯創、華碩等令人讚嘆的公司，一路上都幫助著輝達。

他說，台積電是世界上最不可思議的半導體製造廠，如今全世界需要AI、想要客製化AI，也要一個AI製造廠，他相信台灣的產業做得到。

「這個新的開始，也因為AI，創造出台灣與整個台灣科技產業巨大的機會。」黃仁勳說，對於AI浪潮，就像是200年前的電力一樣，人們看不見，卻非常有價值，「現在我們正在為每個行業製造AI，台灣是世界上最大的製造業市場之一。」

他也表示，未來5年將在台灣設立一個很大的設計中心，至少會僱用1,000名工程師，包括晶片設計師、系統設計師、軟體工程師及AI研究人員；至於新設立的總部要選擇台南、高雄還是台北，他則反問現場民眾，「你們喜歡哪裡呢？哪個夜市最好玩？我非常期待能找到一個不錯的地方。」

▲黃仁勳（中）一到廣達集團的展位，由林百里（右）、楊麒令（左）親自接待。（圖／記者楊絡懸攝）

現場也有媒體詢問，對於地緣政治的緊張情勢，有什麼看法？黃仁勳說，近30年來，團隊一直在台灣從事技術、工程及產品業務，未來也將繼續這樣做，因為台灣擁有豐富的工程及技術，「我們將持續在台灣投資。」

在廣達集團的展位，由林百里、楊麒令親自接待，黃仁勳也專心聆聽現場為他導覽廣達及雲達的產品，聽到網路設備、伺服器及水冷的先進技術，他直呼，「真的非常好，產品都好厲害！」

接著，他與林百里、梁次震、楊麒令合影留念，廣達集團還送他禮物，包括金龍盃及桌球拍，球拍上還有廣達好朋友的簽名。楊麒令在一旁解釋，因為黃仁勳小時候很內向，他學打桌球而學會紀律和專注力，也參加全美青少年桌球巡迴賽，造就他現在的自信心，「我們送他桌球拍，其實就是回顧他的歷程，而且這是台灣檜木製造的、聞起來香香的，希望輝達與雲達的關係一樣香甜。」

黃仁勳笑得很開心，並在球拍上簽名。他相當感謝大家，「廣達是我超過10年以上的最好、最讚的夥伴，我真的很開心能來到這裡，與大家合作、會面，一起努力往前邁進。」這段話，也讓林百里非常感動。

▲輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳（中）與廣達董事長林百里（右二）、廣達副董事長梁次震（左二）、雲達總經理楊麒令（右一）合影。（圖／記者楊絡懸攝）