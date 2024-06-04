台積電魏哲家一肩扛！　力守「張忠謀誠信正直」價值觀

▲台積電總裁魏哲家。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／新竹報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行股東會，總裁魏哲家也順利當選董事長，會後魏哲家也首度和媒體交流座談，談到首日上任的心境轉變和任務，魏哲家笑說，心境一樣不變，每天還是做一樣的事情，至於董事長首要任務是處理政府關係，因為這是一個董事長該做的事，至於做總裁該做的事情，這部分會把工作分擔分給夥伴，他們都跟我共事很久，可以放心把工作分給他們。

魏哲家表示，台積電是在張忠謀創立之下成長，不管換了誰，傳統都在，做事方法也都一致，價值觀也要一致，董事長人選或許會不同，但價值觀不會改變，台積電會繼續往前進，在各方面都會堅持最重要的原則，誠信正直這點不妥協。

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至於是否會有新作法或新人事，以及是不是會安排繼承人，魏哲家不改幽默本色，表示他才剛剛上任，就問繼承人有點尷尬，但台積電會這方面會有制度。

談到接班人人選條件，魏哲家說，台積電接班人一定要有跟他同樣價值，就是正直誠信，一定要尊重客戶，因為客戶成功台積電才有生意，台積電要幫忙客戶成功，所以接班人一定要有這個信念，但現在整個公司都是這樣的人，台積電會有計畫，內部也在建立制度讓員工成長，包括自己也要成長，今天不是當上董事長回家睡覺公司就會好，會持續努力。

魏哲家也說，創辦人張忠謀是一個傑出了不起的人，請大家不要把他跟張忠謀比，雖然董事長跟CEO現在同一人，但不能類比，張創辦人一直持續關心公司，當然也會跟他聊天，不過他沒有給警告也沒有指示，但他需要創辦人的經驗，會持續和他聊天，學習他以前的經驗智慧。