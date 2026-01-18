ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

黃崇仁員工信提1承諾　力積電賣銅鑼廠給美光「AI時代關鍵轉型」

▲黃崇仁。（圖／記者高兆麟攝）

記者張靖榕／綜合報導

美光科技17日宣布，已與力積電簽署獨家意向書（LOI），將以18億美元（約新台幣569億元）現金，收購力積電位於苗栗銅鑼的P5晶圓廠。力積電董事長黃崇仁同日發出內部信指出，這項交易不僅是公司營運策略的重要調整，更是力積電邁向AI時代的關鍵轉型，強調將在不主動裁員、不影響營運的前提下，重整產線資源，並深化與美光在DRAM與先進封裝領域的長期合作。

加強美光在台DRAM布局

根據美光說明，本案涵蓋一座既有12吋晶圓廠無塵室，面積約30萬平方英尺，將進一步強化美光在台灣的DRAM產能布局，以回應全球對記憶體解決方案持續升溫的需求。交易仍須待正式合約簽署及相關監管單位核准，預計於2026年第2季完成。完成後，美光將取得銅鑼P5晶圓廠所有權，並分階段導入設備、逐步提升DRAM產能，相關產能預計自2027年下半年起對供應面產生顯著貢獻。

力積電將在18個月內轉讓銅鑼P5廠房

黃崇仁在內部信中指出，經董事會於115年1月16日核准，力積電將於正式合約簽訂後18個月內，分階段將銅鑼P5廠房轉讓予台灣美光，以協助其加速並擴大在台DRAM布局。P5廠既有設備與人員，將在不裁員、不中斷營運的前提下，陸續遷回新竹廠區。

將力積電納入HBM供應鏈

黃崇仁表示，美光將以預付貨款方式，預約力積電HBM後段晶圓製造（PWF）產能，正式將力積電納入其HBM供應鏈，雙方也將建立長期代工夥伴關係。此外，美光亦將協助力積電精進利基型DRAM代工事業，並切入下一代DRAM製程技術。透過與世界級記憶體大廠合作，力積電可同步優化財務結構、技術藍圖與營運體質，朝穩定獲利與永續發展目標邁進。

力積電資源重整

針對員工最關切的工作安定議題，黃崇仁強調，公司堅持不主動裁員，並視員工為最重要資產，此次調整並非縮減人力，而是重新配置資源、聚焦更具競爭力的戰略方向。對於銅鑼廠同仁，力積電將推動「有序遷回」安置計畫，引導人力投入更高價值的生產與技術開發工作。

黃崇仁進一步指出，力積電將藉此次資源重整，逐步汰換新竹廠區老舊設備與低毛利產品線，轉型為以AI應用為核心的專業晶圓代工廠，並聚焦3D AI DRAM、WoW、PWF、矽中介層、矽電容、PMIC、GaN／MOSFET、IGZO等應用於AI伺服器與邊緣運算的高附加價值產品。他強調，這將是力積電的第四次轉型，期盼在全體同仁支持下，共同開創屬於力積電的AI新紀元。

關鍵字： 黃崇仁美光力積電AI

