馬斯克開告微軟、OpenAI不當得利　求償1340億美元

記者高兆麟／台北報導

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）正向OpenAI與微軟（Microsoft）求償最高1,340億美元，主張兩家公司因其早期投入而獲得「不當利益」，應返還相關收益。根據馬斯克於美國聯邦法院最新提交的訴狀內容，這起訴訟已確定將進入陪審團審理程序。

根據外媒路透社報導，特斯拉執行長馬斯克在文件中指出，OpenAI在其共同創辦期間，因他的資金與聲望支持，累計獲得約655億至1,094億美元的價值增益；而微軟則從中受益約133億至251億美元。他認為，這些成果皆源自其對OpenAI早期發展的關鍵貢獻，因此應歸還相關「錯誤得利」。

馬斯克的首席訴訟律師Molo對外表示，若沒有馬斯克，OpenAI不可能成立，「他不僅提供了大部分種子資金，還以個人聲望為計畫背書，並傳授擴展企業的經驗，相關價值已由專業人士量化」。

不過，OpenAI隨即反駁，並指控其行為屬於持續性的「騷擾行動」。微軟則未回應外界詢問。

OpenAI與微軟亦於同日另案向法院提出文件，要求限制馬斯克所聘請專家證人的證詞，質疑其損害賠償分析「顯屬杜撰、無法驗證，且前所未見」，並認為相關計算方式可能誤導陪審團。

馬斯克於2015年共同創辦OpenAI，並於2018年退出，目前經營AI公司xAI，旗下產品Grok與ChatGPT形成直接競爭。他在訴訟中指控，OpenAI在轉型為營利組織的過程中，違反最初「為人類福祉發展AI」的非營利使命。

根據法院文件，馬斯克在OpenAI草創初期投入約3,800萬美元，占當時種子資金約六成，並協助招募人才、建立人脈與提升外界信任度。他主張，正如新創投資人可能獲得遠高於初始投入的回報，OpenAI與微軟因其貢獻所取得的龐大利益，也應依法返還。

文件指出，相關損害金額由馬斯克聘請的金融經濟學家Wazzan進行評估。若陪審團最終認定OpenAI或微軟須負法律責任，馬斯克不排除進一步尋求懲罰性賠償與禁制令等法律救濟。

美國加州奧克蘭聯邦法院本月裁定，本案將交由陪審團審理，預計於4月正式開庭，後續發展備受科技與法律界關注。