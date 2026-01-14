不是醫師工程師！3大最賺行業出爐　「這產業奪冠」月薪破7萬

▲去年1至11月經常性薪資平均47837元，寫下近26年來同期新高。（示意圖／Pexels）

主計總處12日公布最新統計指出，去年1至11月全體受僱員工經常性薪資平均達47,837元，年增3.09%，為近26年同期新高。進一步觀察各產業薪資差異，2025年11月平均薪資最高的三大行業依序為金融及保險業（70,840元）、出版影音及資通訊業（69,579元）及電力與燃氣供應業（65,949元）。

11月全體受僱員工（含本國籍與外國籍全時與部分工時者）經常性薪資平均為48,139元，較10月小幅月減0.30%，但年增幅達3.08%。加計獎金與加班費等非經常性項目後，總薪資平均達58,103元，月增1.47%、年增4.69%。其中經常性薪資中位數為38,714元，年增3.21%。

主計總處指出，去年前11月受僱員工的經常性薪資（含本俸與固定津貼）平均為47,837元，中位數為38,360元。若扣除物價因素，實質經常性薪資為43,671元、年增1.38%，而實質總薪資年增幅則達4.06%，為近7年同期最大增幅，顯示整體薪資購買力有所提升。

依照行業別進一步分析，經常性薪資高於整體平均者，包括專業科學及技術服務業（58,334元）、出版影音及資通訊業（69,579元）、以及金融及保險業（70,840元）。反之，低於整體平均者則以住宿及餐飲業（34,969元）、其他服務業（36,680元）與製造業（45,807元）為主。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，這波薪資成長除受惠於基本工資調升與企業調薪外，AI技術帶動的電子零組件與電腦、電子光學製品等製造業出口暢旺，營收表現亮眼，也推升受僱員工薪資表現。儘管電子產業仍為關鍵支撐，但整體觀察顯示，薪資成長動能已逐步從少數產業擴散至整體服務與製造領域，反映近年企業普遍有調薪趨勢。

