中國信託囊括367項大獎再創新猷 AI中小企業銀行平臺、防詐受國際矚目　

中國信託金控運用人工智慧（Artificial Intelligence, AI）金融創新，並落實至防詐、業務推展等面向之卓越表現，備受國際專業機構高度認可，2025年囊括海內外共 367 項大獎，包括68 項全球及亞太級重要獎項、逾 110 項為金融科技應用相關肯定，再創輝煌紀錄。

中國信託金融版圖橫跨全球 14 個國家及地區，設有超過 410 處據點，旗下子公司中國信託商業銀行（簡稱「中國信託銀行」）為臺灣最國際化的銀行，近年推動逾百項數位創新服務，廣泛應用於中小企業金融服務、智能客服、防詐、支付與合規管理等業務項目，有效優化作業流程、提升服務精準度與安全性，為超過800萬名數位用戶打造兼具效率與溫度的金融體驗，除了一舉囊括《Euromoney》（歐洲貨幣）、《The Asset》（財資）、《Global Finance》（全球金融）、《Bloomberg Businessweek》（彭博商業週刊）四家權威財經機構評為「臺灣最佳銀行」外，更以品牌總價值36.22億美元（約新臺幣1,155億元），獲英國權威品牌價值評鑑機構Brand Finance與《The Banker》（銀行家）雜誌評選為全球500大銀行品牌第96名，成為臺灣唯一躋身全球百大銀行品牌。

值得一提的是，憑藉深厚的科技研發能量，中國信託銀行四度蟬聯《Global Finance》（全球金融）「全球傑出金融創新實驗室」，並榮獲「全球最佳 AI 金融科技應用銀行」、「亞太最佳金融創新」等共計23項國際殊榮，獲獎範圍橫跨個人金融、法人金融與支付服務；結合完整的跨境網絡，提供企業與中小企業客戶高效率的整合式金融服務，協助客戶強化資金調度、拓展海外布局，《Global Finance》（全球金融）亦頒發為「全球最佳中小企業銀行平臺」、「全球最佳外匯服務」等國際大獎，私人銀行服務則勇奪「全球最佳財富管理暨私人銀行—淨資產介於100-2,490萬美元」殊榮，顯見中國信託銀行善用縝密的國際網絡據點整合跨國金融資源，結合AI 金融創新實力為個人、法人與家族提供全方位整合服務。

在防詐與資安治理方面，中國信託亦展現全面布局。中國信託銀行獲《The Asian Banker》（亞洲銀行家）頒發「亞太最佳資安風險管理」、「亞太最佳監管科技創新」，彰顯AI科技在防詐與風險控管上的關鍵價值；子公司台灣人壽保險公司導入官方專屬短碼簡訊「68688」，攜手電信業者及刑事警政單位建立聯防機制，榮獲保險業最高榮譽「保險卓越獎」雙料肯定；中國信託綜合證券則以嚴謹的風險控管與洗錢防制機制，榮獲「金彝獎—傑出風險管理獎」，落實以科技守護投資人權益。

同時，中國信託亦將科技實力延伸至永續金融領域，透過碳核算、ESG（Environmental, Social, Governance）投融資及能源效率解決方案，協助企業客戶因應國際供應鏈減碳趨勢，相關成果獲國際數據資訊（International Data Corporation，簡稱IDC）、《The Asset》（財資）及英國標準協會（British Standards Institution，簡稱BSI）等國際機構頒發永續金融大獎；結合業務績效表現有效深化品牌價值。

展望未來，中國信託金控將持續深化 AI 與金融科技應用，強化中小企業金融支持與防詐防護網絡，善用全球布局優勢，協助客戶拓展國際市場，持續朝「臺灣第一、亞洲領先」的金融領導品牌目標邁進。