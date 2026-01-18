即使未來供給嚴重過剩　中遠、太平船務MSC繼續大造大買

▲中遠海運上周訂造了12艘1,8萬箱LNG雙燃料貨櫃船。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

即使全球貨櫃船訂單量到去年年底已達1161萬箱(20呎櫃)，相當於現有船隊規模的34.8%，但是船公司還是持續大造大買，上周中遠海運訂造了12艘1,8萬箱(20呎櫃)LNG雙燃料貨櫃船；新加坡太平船務(PIL)的8艘1.3萬箱已選定造船廠；業界龍頭地中海航運(MSC)則被爆在去年12月至少買進8艘二手船，其中包括1艘建造中的1.47萬箱貨櫃船。

貨櫃船公司高階指出，各公司造船是根據航線佈署需求，且透過汰舊換新，因應國際公約減碳規定，以及歐盟今年開始正式徵收的碳稅，不過就像陽明海運前董事長謝志堅所說，不少大型貨櫃船公司將長租十年的船隻汰換下來，換上自己投資建造的新船，而舊船還不到汰換年齡，會繼續留在市場另找租家，讓船噸過剩不易改善。

中遠海運是向江南造船廠訂造12艘1.8萬箱LNG雙燃料船，每艘造價14億人民幣，約2億美元。 中遠海運控股表示，此次造船交易有利於集團穩步提升船隊運力、實現長遠均衡發展、進一步鞏固產業地位，符合集團貨櫃航運業務的全球發展戰略。

新船預計於2028至2029年間交付，規劃部署在東西向航線，將提升相關航線的服務品質，優化航線成本結構，從而進一步增強公司在核心市場的競爭力。

PIL的8艘1.3萬箱LNG雙燃料新巴拿馬型貨櫃船，市場最新消息指出，PIL已選定由中國滬東中華與韓國HD現代重工各建4艘。

MSC購買的二手船包括來自山東博亞國際海運(BAL)的1艘約1.47萬箱，由江南造船建造，預計今年第四季交船的全新船舶，成交價據稱約1.70億美元；來自韓國長錦商船(Sinokor)的4艘5028箱貨櫃船；ANTWERP BRIDGE的兩艘4738箱貨櫃船，以及德翔海運的2754箱貨櫃船1

艘。

MSC已經數次向BAL購買其手上的造船訂單，賣方轉到差價，買方要的則是時效與確定性，據傳後面還準備再買後續4艘。

去年年底英國航運經紀公司Braemar的分析報告指出，若今年紅海全面復航，過剩運力將達14%-15%，2027年大量新船交船，這一數字可能飆升至驚人的20%。