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鴻海AI算力中心落地高雄「估2026年完工」　攜手輝達布局日本

▲輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳親自到訪鴻海集團旗下鴻佰科技展位，和鴻海科技集團董事長劉揚偉相見歡。（圖／記者湯興漢攝）

▲輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳（左）親自到訪鴻海集團旗下鴻佰科技展位，和鴻海科技集團董事長劉揚偉相見歡。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

針對與輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳共同宣布，在高雄建置AI先進算力中心，鴻海董事長劉揚偉4日表示，將在當地研發生成式AI應用，也會提供算力給高雄的供應商合作廠商，預計2026年完工。

黃仁勳參觀台北國際電腦展（COMPUTEX）展區，接近中午時刻在鴻海旗下鴻佰展位與劉揚偉見面。雙方宣布鴻海、輝達合作打造高雄先進算力中心，以及擴充位於高雄的AI超級電腦「Taipei-1」的運算規模。

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劉揚偉受訪時表示，鴻海計畫攜手輝達，在高雄軟體園區建置AI先進算力中心，以「超級晶片」GB200先進伺服器為核心，支援鴻海研發生成式AI應用，包括大型語言模型（LLM）和輝達Omniverse平台，總計共64櫃、4,608顆GPU，逐步完成，預計2026年完工。

至於雙方是否有其他合作規劃？劉揚偉說，台灣這裡像是Taipei-1、高雄軟體園區的計畫，都是新的算力中心合作；其他國家的計畫，如鴻海轉投資日本夏普（Sharp）的大阪堺工廠，從原有的面板產線，正逐步轉型成AI數據中心，未來也會因電力優勢而布局更大。

劉揚偉中午時宣布，鴻海將攜手輝達在高雄建置AI先進算力中心，驅動集團智慧製造、智慧EV、智慧城市等3大平台，同時藉由輝達強大的AI技術，雙方也將持續深化AI、電動車、智慧工廠、機器人、智慧城市等多領域合作。

關鍵字： AI鴻海輝達黃仁勳劉揚偉

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