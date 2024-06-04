快訊／黃仁勳勢力挺進高雄！鴻海宣布：攜手輝達打造先進AI算力中心

▲輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳親自到訪鴻海集團旗下鴻佰科技展位，和鴻海科技集團董事長劉揚偉相見歡。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳4日參加台北國際電腦展（COMPUTEX），他親自到訪鴻海集團（2317）旗下鴻佰科技展位，和鴻海科技集團董事長劉揚偉相見歡。雙方宣布以「超級晶片」GB200伺服器為核心，將在高雄建置先進算力中心，驅動智慧製造、智慧EV、智慧城市等3大平台。

全球最大AI伺服器製造商鴻海，同時是輝達在AI伺服器的最大供應商，也是最重要的合作夥伴。雙方將持續深化在AI、電動車、智慧工廠、機器人、智慧城市等多領域合作，為產業做出更多貢獻。

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黃仁勳親自到訪鴻佰科技展位時，和劉揚偉一同聽取展區主管介紹雙方合作最新的GB200 NVL72、MGX以及HGX等相關產品。參訪後，黃仁勳表示，鴻海和輝達在各項產品開發上緊密合作，尤其是Blackwell系列晶片，就是雙方合作成果的證明；鴻海有非常優異的垂直整合能力，是輝達在GB200最重要的合作夥伴。

劉揚偉也在現場宣布，鴻海將攜手輝達在高雄軟體園區建置，以超級晶片GB200伺服器為核心的先進算力中心，總計共64櫃、4,608顆GPU，預計2026年完工。

他說，藉由輝達強大的AI技術，驅動鴻海三大平台服務，雙方也將持續深化在AI、電動車、智慧工廠、機器人、智慧城市等多領域合作，透過鴻海龐大的製造規模，展現AI所帶來的強大競爭力。

▲黃仁勳在「超級晶片」GB200標示簽上新時代意義。（圖／記者湯興漢攝）

▲黃仁勳在AI伺服器上簽名。（圖／記者湯興漢攝）

黃仁勳指出，隨著全球對AI需求的爆炸性增長，已經步入了算力科技的新時代，鴻海是輝達的優秀供應商，也是智慧製造、機器人生成式AI應用的開拓者，處於領先地位。

鴻海在高雄建立的先進運算中心，將運用輝達的AI、Digital Twin和機器人平台，推動技術創新、促進產業進一步發展。雙方也將以Omniverse創建數位孿生應用（Digital Twin），陸續導入智慧製造、智慧EV、智慧城市平台。

在智慧製造平台方面，鴻海表示，透過生產線的規劃，涵蓋既有AI伺服器產品的製造、電動車組裝廠，並透過影像辨識技術，結合集團AMR協同產線運作，以做到產能利用最佳化。

鴻海旗下鴻華先進橋頭新廠，將成為鴻海集團指標性AI工廠之一，結合數位孿生導入雲端互聯技術、虛實產線協同運作及數位即時監控，確保生產品質，以應付目前鴻華電動巴士訂單大於產能的市場需求。

另在智慧EV平台方面，鴻海及輝達雙方合作的電動車ADAS平台已初具成果，平台應用在未來鴻海設計的車款上，同時也正和歐美傳統車廠洽談專案中。此外，針對輝達新一代晶片，鴻海和輝達共同規劃「艙駕合一」的智慧出行方案，致力於打造第三生活空間。

圍繞在高雄的智慧城市平台，除了雙方合作建置的先進算力中心，也將結合生態系夥伴推動生成式AI應用方案的實質落地。鴻海表示，目前集團已協助高雄市政府導入智慧化公共運輸管理，後續將針對數位治理、醫療健康領域，引進生成式AI技術，惠及當地市民、政府、企業及到訪遊客。