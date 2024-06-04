黃仁勳遇「女粉絲掀衣挺胸」求簽名　他禮貌右胸前留下三兆字跡

Jensen回家是不是要跪顯卡了 由游庭皓的財經皓角發佈於 2024年6月4日 星期二

記者鄒鎮宇／綜合報導

AI浪潮讓輝達執行長黃仁勳身價至少3兆，名列全球15大富豪。黃仁勳4日參加台北國際電腦展（COMPUTEX），途中被粉絲包圍求簽名。其中，一名長髮女粉絲竟要求黃仁勳在手機、胸部上簽名，最後黃仁勳也禮貌又冷靜地完成任務，照片曝光後引起大批網友討論。

照片顯示，該名長髮女粉絲要求黃仁勳在胸部上簽名，黃則拉起女子低胸的衣服前側布料，在胸部上寫下「三兆簽名」，一旁的工作人員、記者等人都看到笑出來。

該張黃仁勳簽名照在網路上瘋傳，財經作家游庭皓也分享該文表示，「Jensen回家是不是要跪顯卡了」，吸引3400多人按讚留言。

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網友看完紛紛表示，「3兆男的魅力」、「當有三兆時，簽名可以簽在GPU ,也可以簽在 G CUP」、「戴帽子的大哥表情真有戲XD」、「大家請自重，不要讓我爸為難、影響我爸的形象好嗎，謝謝大家」、「這張照片現在瘋傳到各大群組」、「看來我跟勳哥之間只差了3兆」、「我想模仿他簽名所以我放大了放得很大」、「如果是勇者欣梅爾肯定也會這麼做的」。

事後，女粉絲也在IG上傳限時動態表示，「今天腎上腺素飆升，已滿足。跟AI教父簽到手，簽名手機殼、簽到衣服，希望今年大發」、「根本追星族的一天」，並露出自己右胸衣服上的簽名。