黃仁勳抱抱！自封「美超微員工」　梁見後急喊：我都跟著你

▲黃仁勳和梁見後同台，兩人不斷互開玩笑。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者高兆麟／台北報導

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳今日作為特別來賓，來到美超微創辦人梁見後的主題演講，黃仁勳和梁見後兩人中、台、英語三聲道聊天，梁見後向黃仁勳報價自家產品時，黃仁勳還秀台語「哩甲我出價！」，讓台下笑翻，黃仁勳甚至還自封是美超微員工，梁見後聽完立刻抱著他跟他說「我都會跟著你」。

黃仁勳今日以特別來賓登台，他一上台就開玩笑說，他要承認，在來演講的路上很想睡，現在還有點昏，所以如果講錯什麼，請原諒。

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黃仁勳也不改愛開玩笑本色，在台上互動時，再次玩起向左走向右走，笑說這就是不練習的結果。

黃仁勳首先表示，加速運算的時代來的正好，但還有綠色運算，講到這邊，黃仁勳玩起梗來，笑說「我們家是綠色電腦（NVIDIA的LOGO是綠色），我還以為你是說我們，原來是說節能的綠色運算，但NVIDIA也是綠色運算，」

黃仁勳說，CPU運算加速已經慢下來很多，人們一直浪費能源在運算資料中心，但如果加速運算，可以省很多錢和能源，讓被浪費的能源用在別的地方。

在梁見後介紹產品時，黃仁勳也驚嘆「這太漂亮了」，兩人在台上三聲道互開玩笑同時，黃仁勳笑說「我有很多美國同事不懂我的中文，我有很多台灣同事也不懂我的中文，只能每天學慢慢學。」

黃仁勳還跟梁見後開玩笑說，「我在講你的好話啦」，梁見後也問「我要怎麼報答你」，黃仁勳則看一下台下觀眾說「我們說台灣話他們聽不懂」，並向台下解釋「我們在一起時，有時候我們說台語，有時說中文，但當我們意見不一致的時候，我們說英文」。

梁見後最後也用中文提問，想知道黃仁勳會不會擔心AI控制人們，黃仁勳聽完先是一愣讓台下大笑，接著回應他認為當然不會，人們要讓AI做得好，AI現在有些做的很好，但從做得還不錯到很好用，NVIDIA希望能做到超好，也知道AI還有一大段路要走，黃仁勳也以飛機許立，AI也要推進安全機制，就像飛機需要自動駕駛，要讓它安全，就要有一大堆科技來確保和監控飛機，AI也是。