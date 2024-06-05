IEAT與紐西蘭貿易發展中心攜手　探索台紐未來新商機

▲NZTDC處長Tina Wilson(左4)及其團隊、IEAT秘書長黃文榮(中)、台紐乳品公司總經理張敏玲(右3)、雃博公司副總崔益德(右1) 、王文煒經理 (右2)於會場合影。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

台北市進出口商業同業公會(IEAT)與紐西蘭貿易發展中心(NZTDC)於5月30日和31日分別於台中及台北相繼舉辦「台紐經貿合作新商機」專題講座。紐西蘭優質的農產品，以及比歐美更靠近台灣的距離，成為其競爭優勢；紐西蘭人均所得高，消費力強，有利我國出口，本次講座吸引近180位產業代表，現場氣氛熱烈，場面盛大。

為持續擴大台紐經濟合作協定(ANZTEC)簽訂十年之成果並探索潛在新商機，本次講座邀請NZTDC處長Tina Wilson及其團隊、中華經濟研究院區域中心主任劉大年、台紐乳品總經理張敏玲、雃博公司副總經理崔益德以及業務經理王文煒等各界專家，從宏觀到微觀的全景視角，深入剖析台紐經貿動態與市場趨勢，共同探討最新的商情。

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Tina Wilson處長首先以毛利語"kaitiakitanga"作為開場，展現紐西蘭人守護天空、海洋和陸地的價值觀，闡述其如何體現在紐國的產品的製造與質量上；並強調台灣是紐西蘭第七大出口市場及第十六大進口市場，雙邊貿易額每年約27.5億紐幣(約550億台幣)，且2025年ANZTEC將開放所有商品零關稅，必將為台紐雙邊經貿帶來強勁且持續增長的經濟合作。

▲左起紐西蘭貿易發展中心處長Tina Wilson及IEAT秘書長黃文榮於開幕式致詞。（圖／IEAT提供）

IEAT秘書長黃文榮致詞時指出，台灣與紐西蘭在民主、透明、法治和產品品質等方面擁有共同價值，有助於促進兩地的合作和貿易。黃秘書長強調，紐西蘭產品雖然價格不是最便宜，但品質卓越，與台灣製造相似。

此外，雙方對原住民權益和自然環境的尊重，以及紐西蘭在全球透明度指標中排名第三，為台灣企業在紐西蘭投資和貿易提供堅實保障。透過這些共同價值和貿易協定，兩地的合作與交流將進一步深化。黃秘書長最後強調，台灣業者應充分利用ANZTEC協定，積極探索紐西蘭的新機會，以期共創雙贏局面。

本次專題講座首先由Wilson處長帶領大家回顧台紐簽訂後帶動的雙邊貿易成長效益。2023年，紐西蘭出口至台灣的貿易額達357億台幣，台灣出口至紐西蘭的貿易額則約235億台幣，雙邊貿易總額約592億台幣。

她指出，紐西蘭以乳品、肉品和水果為前三大出口品項。特別是奇異果和蘋果在台灣市場表現出色，奇異果的人均消費量全球排名第二；且紐西蘭商品以環保和高品質著稱，這些特點使其在台灣市場上擁有競爭優勢。

NZTDC團隊則分別從紐西蘭水果、飲品、寵物食品、海鮮食品、資訊科技等產業面切入，詳細說明各產業在台灣的市場發展潛力，例如紐西蘭櫻桃因產季適逢農曆年節，成為送禮市場的首選。

▲兩場講座吸引近180位產業代表，現場氣氛熱烈，場面盛大。（圖／IEAT提供）

生鮮馬鈴薯目前雖尚未出口到台灣，但台灣在馬鈴薯的進口量逐年增加，顯示出潛在市場需求，是進口業者的一大商機，寵物食品以及生鮮產品則在高端消費市場中具有高度競爭力，台灣人均海鮮消費量全球排名第9，紐西蘭鮭魚和龍蝦因其獨特品質和免關稅特點，可成為台灣進口業者的首選考量。另有鹿胎盤產品、地熱能源技術、環保木材和交通科技的合作潛力，為台灣帶來新的商機和技術支援。

台紐乳品總經理張敏玲點出，台灣氣候不適合酪農業發展，紐西蘭作為全球最大且地理位置更靠近的乳品供應國，相較於美國和歐洲更具優勢。儘管台灣面臨人口結構問題，但作為非常成熟的消費市場，未來十年的供需估計不會有太大變化，消費者從早餐到宵夜無形之中都在攝取紐西蘭乳品及其延伸製品。

台灣醫療用床墊龍頭廠商-雃博公司以出口業者立場分享其進入紐西蘭市場的歷程。若是要進軍紐西蘭市場需注意法律合規性，選擇合適的代理商進行合作，確保產品符合當地法規要求，才能有效進入市場。

最後，中經院區域中心劉大年主任則以區域經濟的角度出發，強調ANZTEC的背景及重要性。該協定於2013年簽署，是台灣與無邦交國家的首個全面性自由貿易協定，促進雙邊貿易自由化，協定成效顯著，紐西蘭對台灣的出口主要集中在乳製品、牛羊肉等農產品，台灣對紐西蘭的出口則以工業產品為主，顯示出雙方貿易的互補性。

紐西蘭人口約520萬，人均所得高，消費力強。儘管紐西蘭對台灣的出口在協定簽署後貿易逆差增加，但其農產品在台灣市場具有很高的接受度和信譽。未來推動策略包括深化協定、探討中小企業合作、節能減碳、電子商務等新興議題，並利用紐西蘭作為跳板，促進台灣加入其他多邊貿易協定如CPTPP。

本次講座從專家觀點到業者實務分享，內容精彩豐富，與會的企業代表們表示受益匪淺，對未來市場拓展策略有更深刻的理解和啟發，對台紐未來經貿往來充滿信心和期待。

IEAT與紐西蘭貿易發展中心此次的成功合作，再次彰顯IEAT為會員創造價值的能力與承諾。本次活動不僅促進台紐之間的經貿互動，也為兩地企業探索新商機鋪路。