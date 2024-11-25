房東注意！國稅局：AI查稅系統建好　揪租金所得逃漏

▲看屋示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳瑩欣／台北報導

漏報租金所得的房東要注意了。財政部高雄國稅局今（25）日表示，正在建置非自住房屋租賃所得逃漏稅AI查核模型，今年9月建置系統後，預計明年6月才會完成初步測試結果，但已有查獲案例，未來還要再比對模組的正確度，確定相關模型可用後，推廣到其他國稅局。

財政部指出，所謂的「AI查稅模型」，目前以各地區國稅局調查持有多屋之個人房屋租賃所得，除蒐集承租人申報之扣繳憑單及租金支出歸戶資料，比對個人房東有無短漏報租金收入外，如有必要，也會調查金流以核實認定租金收入，經系統勾稽之後，很容易掌握相關資料。

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高雄國稅局舉例，曾一位擁有10戶以上房屋的包租公，僅申報1筆租賃所得，其他主張1屋供自住、1屋出租他人，其餘房屋皆閒置，並無出租情形。

不過，國稅局實地勘查及調閱水電資料後，研判其餘房屋亦有使用情形，與包租公所述不符，經報請財政部核准查調資金，發現確實有漏報租金情事，經其認諾，除補稅外，並依相關規定處罰。

高雄國稅局表示，房東常抱持稽徵機關不易蒐集其與房客簽訂私人間租賃契約的僥倖心態，漏未申報租賃所得。

財政部呼籲，個人房東應誠實申報個人出租房屋收入，以全年租賃收入減除必要損耗及費用後的餘額為所得額，併入當年度綜合所得總額辦理結算申報，若有漏報或短報租賃所得情事，除了補稅，還會被依所得稅法第110條規定處罰。