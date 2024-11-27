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川普祭關稅　鴻海劉揚偉：國與國之間博弈靜觀其變

▲▼鴻海科技集團董事長劉揚偉。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海科技集團董事長劉揚偉。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

美國總統當選人川普將祭關稅措施，鴻海董事長劉揚偉今天表示，到川普2025年1月上任「還有50多天」，這段期間還有國與國之間的博弈，鴻海「靜觀其變」。

劉揚偉上午受邀出席經濟日報舉辦2024產業戰略高峰論壇並發表演講，會前媒體堵訪有關川普關稅影響。

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媒體問鴻海26日公告在美國德州採購新的土地與廠房布局，劉揚偉表示，「原來就是朝相關方向規劃。」

劉揚偉於11月中旬線上法人說明會中指出，由於人工智慧AI產品和電動車需要區域製造能力，鴻海在美國投資會繼續增加。

他表示，鴻海集團在美國深耕近40年，設有50個廠區，僱用近5000名員工，每年營收規模達256億美元，營運持續擴大，鴻海集團在美國布局長期穩定。

美國總統當選人川普日前指出，他上任第一天將簽署行政命令，對自墨西哥、加拿大進口的所有商品，徵收25%的關稅，並對來自中國的商品，額外加徵10%關稅。台灣廠商在墨西哥布局變化，備受關注。

鴻海集團積極在墨西哥布局人工智慧（AI）伺服器產線，規劃2025年初開始量產，鴻海旗下工業富聯墨西哥子公司及鴻佰科技也積極擴大墨西哥AI伺服器產線。

關鍵字： 鴻海劉揚偉美國川普關稅

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