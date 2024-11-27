8檔千億台股ETF！　11月大盤震盪00919獨紅

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

川普當選，台股大漲大跌表現震盪，使得大盤11月以來呈現-0.62%負報酬，觀察台灣人熱愛的8檔千億台股ETF11月以來含息報酬表現也是跌多漲少，不過值得一提的是，即將在12月配息的群益台灣精選高息ETF（00919），11月以來唯一含息正報酬表現最亮麗的千億台股ETF，今（27）日成交量突破10萬張。

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市場法人表示，00919息利雙收的好表現讓投資人趨之若鶩，也是受益人今年成長最多的台股ETF，有別於其他台股ETF，00919成立以來配息穩定步步高，上一季配息0.72元創新高，連續六季年化配息率都逾10%，接下來在12月將公布配息，不禁讓投資人對00919 第7次配息是否持續創高有所期待。

ETF理財達人指出，台股ETF如果有不錯的配息金額及殖利率數據，容易吸引資金轉進，投資人想要配息就是希望現金流越多越好，因此配息金額的表現趨勢是一個很重要的參考指標，無論是季配或月配，其平均年化配息率越高，一整年領下來的股利也就越多。此外，台股ETF成分股的選股邏輯是關鍵觀察重點，以受益人最多的台股高息ETF來說，選股策略一定要「精準高息」以及「精準領息」，重視企業的獲利成長率。

據了解，目前00919的最新受益人數是不含新成立ETF中今年來受益人增加最多的ETF，總受益人數也來到1025010人，是第三檔百萬國民ETF，整體而言，00919的受益人數大幅成長，表示越來越多人認同00919可以滿足打造被動現金流的需求。而00919所追蹤的指數，選股策略中有兩個重點：「精準高息」以及「精準領息」，配息頻率也採取每季配息(3、6、9、12月)，滿足投資人打造穩定現金流的需求，投資人可把握相關投資契機。

