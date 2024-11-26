獨／謝宜容辦公室擺設曝光！工業風會客區配綠植牆



▲北分署前署長謝宜容辦公室天花板裝設軌道燈。（圖／讀者提供）



記者唐鎮宇／台北報導

勞動部轄下勞動力發展署北分署霸凌案，新任勞動部長洪申翰今前往北分署和同仁信心喊話，並提到他認為「辦公室擺設確實過當」。《ETtoday新聞雲》今獨家取得北分署前署長謝宜容辦公室內部照片，掛滿許多綠色植物裝飾，但據傳多數是由謝宜容自行添購。對此勞動部並未正面回應，僅表示一切配合新北地檢署調查。



▲北分署前署長謝宜容辦公室的會室區。（圖／讀者提供）

從照片上來看，謝宜容分署長辦公室設有會客區，擺設兩張工業風的低背椅，搭配黑色圓形小茶几；天花板裝有黑色軌道燈，牆面掛有木質壁掛式花台，讓蕨類等觀葉植物自然垂墜。空間另一側的窗台排列各式觀葉植物，在分署長辦公桌背後，另懸掛數束紫色、褐色等不同色系的乾燥花束。

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▲▼北分署前署長謝宜容辦公室，擺了不少植栽，牆上掛了不少乾燥花當擺飾。（圖／讀者提供）

先前2月由議員轉接給勞動部的爆料信，指謝宜容為了有利於植物生長，特意在辦公室裝設軌道燈，導致電費暴增，但並未提及辦公室裝潢是否為公帑，外傳謝宜容辦公室植栽、內裝幾乎都是由她自費添購。對此，勞動部僅表示，新北地檢署已在調查當中，勞動部會配合調查，一切以新北地檢署調查公佈為主。