00940完成換股　2檔個股新入榜擠進前十大

▲台股示意圖。（圖／資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
擁有87.55萬受益人的月配型台股ETF、元大台灣價值高息（00940）上周一（18日）公告換股，並在本周完成，根據統計，長榮（2603）一直穩坐第一大成分股，新增股華航（2610）和群聯（8299）入榜即擠入前十大。
00940進行上市以來第二波換股，此次換股新增與刪除共各15檔，25日已正式執行完畢，根據元大投信官網資料顯示，最新前10大成分股，依序為長榮（2603）6.63%、長榮航（2618）4.26%、中信金（2891）3.73%、華碩（2357）3.64%、環球晶（6488）3.61%、聯詠（3034）3.31%、聯發科（2454）3.24%、華航3.01%、群聯2.93%以及聯電（2303）2.89%。
最新前10大成分股中，除了華航、群聯是新兵外，另環球晶也從原成分股躋身為前10大；和碩（4938）、日月光投控（3711）與玉山金（2884）等3檔被排除前10大持股之外，其中又以玉山金最慘，此次直接被列為刪除股。
00940昨（26）公告第6次配息，每股配0.04元，與前一次配息金額相同，年化配息率約5.08%，今（27）日股價在9.44元平盤附近游走，10點左右成交量約2萬張。
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