以色列停火航運遇亂流！ 貨櫃三雄臉綠跌逾半根

美國總統拜登（Joe Biden）宣布，以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）達成停火協議，並於當地時間27日凌晨4時（台灣時間今上午10時左右）生效，結束近14個月的衝突，地緣政治影響減弱，貨櫃三雄今聞訊下挫，早盤跌幅都逾5％。

00940完成換股 2檔個股新入榜擠進前十大

擁有87.55萬受益人的月配型台股ETF、元大台灣價值高息（00940）上周一（18日）公告換股，並在本周完成，根據統計，長榮（2603）一直穩坐第一大成分股，新增股華航（2610）和群聯（8299）入榜即擠入前十大。

川普關稅效應 鴻海盤中失守200元、台積電千元保衛戰

即將上任美國總統當選人川普表示，明年1月20日上任首日就要簽署行政命令，針對來自墨西哥、加拿大的所有進口商品徵收25%關稅，受到此一利空衝擊，今（27）日鴻海股價開低走低，一度摜破200元大關，來到198元，台積電（2330）勉力守住1010平盤價位。

川普祭關稅 鴻海劉揚偉：國與國之間博弈靜觀其變

美國總統當選人川普將祭關稅措施，鴻海董事長劉揚偉今天表示，到川普2025年1月上任「還有50多天」，這段期間還有國與國之間的博弈，鴻海「靜觀其變」。

美超微漲1317%後重挫 央行小編驚呼「妖變仙」股價表現

AI伺服器大廠美超微（Super Micro Computer Inc, SMCI）因未能準時提交財報，曾經被投資人稱為「妖股」（lottery-like stock）的美超微，一夕間竟差點跌落神壇，差點變成「仙股」（penny stock）。到底「妖股」是什麼？「仙股」又是什麼？

以色列停火！00965軍工魅力減弱 達人：仍有歐亞地緣政治風險

最後提一下昨天掛牌的00965，昨天漲跌幅在ETF中算是比較大的（當然沒有之前投資中港的ETF誇張），這邊女子要提醒大家 海外型ETF沒有當日漲跌幅限制 ，波動比較大是忠實反映追蹤指數漲跌狀況，女子看到很多人要「ETF經理人出來負責」其實真心覺得買的時候，又是認為穩賺不賠、不知道ETF是什麼的投資人

台積電CoWoS先進封裝供不應求 外媒：產能面臨巨大瓶頸

據外媒wccftech報導，隨著市場的巨大需求開始吞噬整個供應鏈，台積電正急於改善CoWoS產能，因為AI市場對其封裝技術需求旺盛，而台積電面臨供應鏈瓶頸。

快訊／謝宜容遭境管後首發聲！ 「絕對遵守處分」

前勞動部發展署北分署署長謝宜容涉霸凌今（27）日傳出遭到限制出境，謝宜容隨後發出聲明，強調「絕對完全遵守處分要求，並配合後續相關調查。」

川普對中國墨西哥加徵關稅 郭智輝：EMS比較緊張

川普上任後揚言要對中國、墨西哥等加徵關稅，而有許多台廠都前往墨西哥設廠，市場憂受到衝擊，鴻海（2317）、電子五哥等電子代工廠今股價重挫，對此，經濟部長郭智輝表示，還沒有收到業界意見，現在EMS（電子代工服務）比較緊張，業界應該有新想法，這個命題不會很嚴重。

快訊／台積電持平至1010 台股開盤下跌13點

美股4大指數漲多跌少，台股今（27日）以22665.58點開出，指數下跌13.18點，跌幅0.06％。