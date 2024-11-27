輝達關鍵贏家換Vishay　郭明錤：取代台達電、英飛凌

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

知名分析師郭明錤今日PO文表示，NVIDIA AI伺服器與RTX 50系列顯卡的供應鏈為科技業關注焦點，但他最新的調查指出，Vishay（威世科技，美系半導體被動元件製造廠）是鮮為人知的關鍵贏家。

郭明錤表示，Vishay在NVIDIA的Blackwell AI伺服器 (GB200各機型與DGX/HGX B200) 與RTX 50系列顯卡的訂單狀況均超乎預期，包括MOSFET/DrMOS (VRPower)、vPolyTan (Polymer Tantalum，如T55)、分流電阻 (Current Shunt Resistor)、瞬態電壓抑制器 （Transient Voltage Suppressor/TVS)、蕭特基二極體 （Schottky Barrier Diode/SBD)等。上述零組件中，最值得關注的是MOSFET與vPolyTan。

郭明錤表示，GB200 NVL72/36的8kW 54V轉12V供電，NVIDIA改用Renesas (controller)與Vishay (MOSFET) 的組合，取代Flextronics與台達電生產的電源管理模組。值得注意的是，原本MOSFET供應商是Infineon，但已被Vishay取代。

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郭明錤表示，DGX/HGX的2kW 54V轉12V供電，NVIDIA改用ADI (controller) 與Vishay (MOSFET) 的組合，取代MPS與台達電生產的電源管理模組。

郭明錤表示，GB200 NVLink Switch的2kW 54V轉12V供電，採用的也是Renesas (controller）與Vishay (MOSFET) 的組合。

郭明錤指出，NVIDIA預計在2025年出貨的新款RTX 50顯卡系列，Vishay為DrMOS新供應商，預計自1Q25開始量產出貨。

郭明錤說，綜合上述原因，Vishay目前2025年的MOSFET產能已滿載，預計將貢獻營收約20–30%，毛利率高於平均水準。

郭明錤指出，GB200大量採用Vishay的vPolyTan (聚合物鉭電容) (以T55為主)，目前Vishay的vPolyTan在2025年已面臨供不應求，預計將貢獻營收約高個位數，此產品毛利率顯著高於平均水準。

郭明錤認為，Vishay 3.0受惠於強勁NVIDIA AI伺服器與新款RTX50系列需求，可望在2025浮現成效，並在後續持續受益於汽車產業景氣復甦與IoT標案。預期在未來數年，Vishay將持續受益於Vishay 3.0而快速成長。

