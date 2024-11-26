34歲滾出千萬身家　持股竟沒超過3檔

▲高東億在自己開設的咖啡廳接受採訪，大方分享投資心法。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

34歲的專職投資人高東億，最崇拜股神巴菲特，還曾經飛往美國參加波克夏股東會。他尋找被市場低估的價值股，在好公司落難或是產業復甦前期下手，尤其敢大膽集中火力布局，手上持股永遠不超過3檔，如今滾進8位數財富。

高東億投資小檔案

學歷：東吳大學政治系

現職：專職投資人、咖啡廳老闆

經歷：南山人壽保險業務

投資心法：精挑趨勢產業，在好公司沉寂時進場，等待戴維斯雙擊出現

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「我現在的持股只有兩支，其中一檔是喬山。」34歲的專職投資人高東億，大方分享自己的持股部位。採訪這天，他帶著我們走進自己開設的咖啡廳地下一樓，並介紹道，「這是我的交易室。」室內擺設簡潔，桌上只有一台微星筆電和電腦螢幕，「我是價值投資者，賺的是長線波段財，買進後的例行公事很簡單，就是檢查一下持股有沒有偏離趨勢軌道而已，目前的設備很夠用了。」

▲咖啡廳地下一樓就是高東億的交易室，設備簡潔。

觀察成長趨勢 集中重押

聊起投資，高東億絕少提起總經分析，倒是對觀察中的公司瞭若指掌，「找到持續成長的好公司，耐心等待股價爆發。」高東億回憶，大學畢業後投入保險業，獎金時高時低，但只要一拿到薪水就會往股市裡丟，身上只留5,000元作為生活費。大大降低物欲、再加上有錢就投入市場，如今滾出千萬元身家。「投資要有主軸，押注10％跟100％的結果天差地遠，我的做法是集中資金重押。」也因此多數時間他手上持股不超過3檔。



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