老AI股「史詩級」飆漲　集團家族進帳134億

▲神達股價11月史詩級飆漲，連董事長苗豐強都笑了，開玩笑說「可能是因為我不在台灣」。（圖／CTWANT提供，供，下同）

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「老AI股」神達（3706）在11月可謂風頭無限，股價自第二週開始爆衝，五個交易日爆量103萬張，從58.40元衝上72.70元，大漲26.67%，旺到連董事長苗豐強11月18日接受CTWANT記者採訪時，都忍不住流露出笑意，開玩笑說「可能是因為我不在台灣」。至25日截稿，神達收盤價已飆至85.4元，估算神通集團及苗豐強家族約26%持股，11月進帳134億元。

向來給投資人「專門搞車用或工業電腦」印象的神達，近5年來股價相對平穩，持守30元上下，直到2023年5月台股AI大浪掀起，才跟著衝高7月翻倍攻上65.5元，後拉回到40元，今年3月小衝一波到54元，又回到45元附近，11月才一躍而起，帶量點火一路飆破80元，連PTT網友都發文驚呼，「人生發達靠神達」、「神達又瘋了」、「神達一直噴一直爽」、「神達還買的到嗎？」。

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事實上，今年市場上爆紅兩大概念股，神達都沾邊。今年6月初，神達出現在輝達執行長黃仁勳的演講背板中，成為「43檔老黃股」之一，11月美國總統大選時，神達又被市場入列「川普概念股」，主要是與陷入成立56年來的最大危機的英特爾有關。

儘管英特爾輝煌不再，近年也沒能站在AI浪尖上，但市場認為川普當選美國總統後一定會出手相救，神達是英特爾次世代液冷技術「G-Flow」的生態圈成員，並積極推動英特爾DSG（資料中心解決方案）應用，因而被列入「川普概念股」。

▲神達電腦股份有限公司總部外觀。

「神達的基本面一直都相當穩健，近期在AI需求提升的情況下，因此被市場青睞，股價、成交量同時向上。」國泰證期顧問處協理蔡明翰這樣分析。神達股價飆高可說是「有基之彈」，今年單月營收從5月的41億，來到8月50億元，10月攀上71.48億元，年增149.74%，創單月歷史新高，累計前十月營收450.6億元，年增47.51%。法人預估第四季有望挑戰單季新高，全年營收有機會刷新紀錄。

神達總經理何繼武今年5月在法說會上透露「神達今年來伺服器事業大反攻」，預期一般伺服器及AI伺服器業務今年皆會成長。神達表示，子公司神達數位的 AIoT、車用業務及神雲科技的伺服器營收均預計年增，未來將聚焦創新研發，強化AI伺服器產品線，持續為OEM（代工廠）與CSP（雲端服務供應商）提供高品質伺服器產品。

觀察神達的業務結構，旗下神雲科技營收占比高達82%，主要客戶涵蓋甲骨文、英特爾、浪潮、亞馬遜、戴爾等國際科技巨頭。來自客戶的伺服器訂單如雪片般飛來，令神達全球產能瀕臨爆滿，為此神達10月宣布，將斥資2500萬美元擴充旗下北美組裝廠產能，進一步增強供應能力。

神達旗下車電廠「神達數位」在車用電子領域也快速成長，主要增長動能為聯網型行車記錄器與車隊管理系統業務，第二季起訂單暴增，單月營收穩定維持在5至6億元，年增率高達28.5%，與神雲並肩成長雙引擎。

▲英特爾執行長季辛格今年6月來台，參加 2024台北國際電腦展（COMPUTEX）。

亞洲證券投顧分析師林威廷先前談到，籌碼面來看，神達股價並非單靠題材推升，背後有主力資金強力進駐，外資自10月以來買入約7.7萬張，但主要買盤集中於內資，低位吸納形成明顯布局。他表示，11月，神達月交易量達193萬張，創上市以來新高，巨量支撐下，有望挑戰歷史高點87.5元。

摩爾投顧分析師鐘崑禎認為，神達主要專注於伺服器相關業務，並且其合作夥伴英特爾的股價於第四季強勢反彈，對神達股價有間接助推作用。他表示，英特爾近期的業務復甦，加上川普勝選後對美國晶片產業的政策扶持，將有助於神達在2025年獲得更多英特爾相關訂單，進一步推動神達的營收成長。

短線已成盤中熱門股的神達，長線趨勢如何？蔡明翰認為，神達有題材，基本面很好，兩者加持下仍有長線行情，但空手的投資人現在進場風險太高，應待波段見頂拉回再介入，或將資金分為3至4筆，分批買進，避免股價一去不返錯過漲勢。

林威廷也建議投資人避免追高，宜在股價回測至五日或十日均線時分批買入，對於已持股者，可續抱至籌碼結構穩定且五日均線仍具支撐為止，並密切觀察量能變化。

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