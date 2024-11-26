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台中「大直」南七期　最受家庭客、高資產族青睞

▲▼南七期,享溫馨,購地 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「南七期氛圍比較像台北大直，擁有機能又屬於密度低，近捷運學區，受到不少自住客喜愛。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

七期南側南接八期重劃區，東側則與五期市中心接壤，週邊2公里內有文心森林公園、豐樂公園、IKEA、好市多，交通機能則近74快速道路、捷運南屯站。除生活機能成熟便利，南七期因發展較新興重劃區早，素地相對少，地段稀有性也是格外吸引中高資產自住客層的主要原因。

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永慶不動產七期河南向上加盟店協理吳育萱表示：「南七期氛圍比較像台北大直，擁有機能又屬於密度低，近捷運學區。以市政路以南一路到大墩四街，七期南側這邊的腹地跟其他重劃區比較起來，大樓比較少，但卻有6個知名學區以及大型綠地如文心森林公園、南屯公園，在過去早期都市計畫，就規劃南七期就是別墅區。」

▲▼ 文心森林公園,五期,八期,七期,捷運綠線 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲總觀南七期過去以高質感別墅群著稱，8年前開始才有大樓案推出。（圖／記者陳筱惠攝）

總觀南七期過去以高質感別墅群著稱，8年前開始才有大樓案推出，吳育萱說：「不少人喜歡南七期的生活質感與生活機能，也讓區域間產品線很豐富，首購族偏好屋齡比較新，目前區域新成屋2房含車，落在1500~1700萬元，另一個中古屋約20年屋齡物件3房車位1500萬元左右。」

除了首購族另一個則是豪宅族群，尤其圍繞在文心森林公園第一排，總價大概落在5千萬元～7千萬元起跳，主攻企業主，不過近期因房價高漲，中古別墅詢問度大增，包含3500萬元~4000萬元區間的百坪別墅，產品喜好度增加不少。

相對七期市政中心的物件，吳育萱說：「南七期的民生必需機能比較多，學區豐富也因此這區塊受到有小孩的家庭、喜好別墅的長輩、首購年輕族群青睞，也因新預售案比較少，加上目前預售價格來到8字頭，也讓成屋市場呈現供不應求的情況。」

▲▼ 永慶不動產七期河南向上加盟店協理吳育萱 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲永慶不動產七期河南向上加盟店協理吳育萱認為目七期南側沒有跌的空間，這時候反而是進場時機。（圖／業者提供）

不過就在目前房市氛圍下，從業18年的吳育萱觀察：「住宅剛性需求仍在，南七期炒作風氣不盛，因此區段受到影響的程度不大，穩坐蛋黃區的南七期議價率也並無大幅度下降，市場最近的狀況，對我們而言就是回歸到冷靜。」

她也建議因房地產自住需求持有的時間都相對長，加上不動產無法大量複製，自住買盤不論何時都不要等，七期南側沒有跌的空間，這時候反而是進場時機，找到長期經營且擁有議價能力的房仲人員服務，就有機會以相對便宜的價格入主蛋黃區。

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