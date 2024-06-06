006208無腦存　定期扣年報酬30%

▲006208（富邦台50）今年以來總報酬達28%，遠勝台股加權指數的近20%。



圖文／鏡週刊

為人父母都想替兒女播下發財樹的種子，希望未來能開花結果，讓兒女圓夢；專家就分析，孩子最大的優勢是時間，而買進市值型ETF，是最簡單能有效滾存資產的方法。

「去年初開始，我每個月定期定額1萬元買進006208（富邦台50），現在帳面已經有超過30%的報酬！」吳小姐開心地分享，幫女兒無腦存的ETF，表現竟然如此犀利，「我打算在未來當作夢想基金送給她；反正女兒要到成年時才會需要用到較大筆花費，定期定額長期買市值型ETF，我一點都不擔心，就讓複利效果發威吧！」

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根據集保統計資料，截至2024年2月底，12歲以下兒童開戶人數達27萬人，有庫存餘額人數約20萬人，平均庫存金額超過37萬元；另外，2021年起至今，兒童股民的總庫存金額也從770億元提升到1,009億元、成長幅度達31%，可見用證券戶頭定期定額投資，成了父母給兒女最實際的成年禮物。

倒是投資人好奇，定期定額的標的究竟該怎麼挑選，才能讓資產長得快又長得好？「台股規模4成以上是由上市櫃公司市值前5大的龍頭企業組成，大盤要持續創高，最大的成長動能來自於龍頭股。」富邦投信投資策略師徐翊達說。

事實上，大型股主導大盤走勢，前5大龍頭股更扮演舉足輕重的角色。統計今年至5月中，市值前5大龍頭企業：台積電、鴻海、聯發科、廣達、中華電，平均總報酬為33.62%，遠高於加權指數18.87%、也高於中型股的11.1%、小型股的9.72%。

徐翊達指出，市值型ETF的成分股權重占比，依個股市值大小而決定，以006208為例，最大成分股為台積電、占比超過5成，由於今年上半年台積電股價噴出，因此006208表現也很強勢，今年以來截至6/5總報酬達28%，高於台股加權指數的近20%。

徐翊達認為，把目標瞄準在市值型ETF，可以將龍頭股和大型股一網打盡，「006208追蹤的台灣50指數，有65%都是龍頭股，尤其外資愛買大型股，有充沛資金支撐，波動程度也較中小型股來得低。」統計2019年9月到今年5月中，外資持有市值前50大企業占比約85.6%，是近5年來新高；再以近3年波動度比較，市值前5大企業波動度為26.69%，低於中型股的34.45%和小型股的33.78%。

「我規劃這筆錢會存10年以上，006208的特點是內扣費用低，不僅可以跟著台股成長，成本也較低。」吳小姐精打計算過，去年006208的總費用率是0.25%，小於其他市值型ETF，「內扣費用看似不多，不過長期滾存下來，複利影響會很驚人，所以相同產品，我就選總費用率較低的。」



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