金寶伺服器獲AI巨頭試單！現場猜「是黃仁勳嗎」　總經理：還不能說

▲金寶召開股東常會，由董事長許勝雄（右）、金寶總經理陳威昌主持。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

電子代工廠金寶（2312）6日舉行股東常會，總經理陳威昌表示，雖然今年整體市場氛圍保守，目前看來整個廠區有回到原來的動能；此外，金寶AI伺服器產線已經正式啟動，至於接到哪個客戶的訂單，是最近在台北演講的AI四巨頭之一？他則語帶保留，「試產階段，還不能說。」

陳威昌指出，2023年是特別的一年，有很多挑戰，延續到2024年讓第一季成為營運谷底，金寶不斷資源整合，有機會看到今年下半年比上半年好。在產品方面，消費型產品持續增加中，像是傳真機、計算機及小家電產品代工都看到成長。

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產能分布方面，陳威昌說，金寶的中國產能約占20%，也會維持一段時間，目前主要產品是印表機，後續也會觀察整個市場的發展，如果客戶因為美中貿易之間的討論要求移動，那金寶也不得不移動，但目前看來應該仍是維持這比例；泰國則占一半的產能，今年度有新產品、新廠加進來，後續的百分比貢獻就會更高一些。

至於AI產品發展方面，陳威昌指出，金寶已經有AI相關的布局，但還沒有結果之前暫無法對外說明，目前就是先走AI的運用，也就是現有的產品會先結合AI，並深耕製造專業。

他舉例，像是市場上的汽車製造已經發展成無人工廠，這也是金寶的目標，雖然金寶產品對車用產品不盡相同，但有信心走向無人工廠，目前來說，金寶在泰國已經有5個廠是「關燈」的工廠，也就是自動化的無人工廠。

陳威昌提到，AI是熱門趨勢，當全球在擴建AI伺服器、資料中心時，金寶也在儲存設備產品有很好的布局，像是固態硬碟（SSD）的放量，預期可以看到雙位數的成長力道；網路通訊產品也會整合至AI醫療設備及AI邊緣運算，發揮效益。另在半導體則引進製程與測試設備，並投入車用設備。

至於AI伺服器產線，陳威昌分享，金寶目前試產的訂單是「L2」，在泰國也有做「L10」但量小，L10客戶這次沒來台灣，反倒是「L2客戶在台灣」。現場開始猜是不是「男生」、也來參加台北國際電腦展（COMPUTEX），暗指輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳。

不過陳威昌笑而不答，他說，目前L2仍在試產上世代的現有成熟產品，再慢慢驗證、走向量產，最重要的過程就是良率要夠高，確認良率有達到100%，才會繼續往下走，希望市場未來有需求都來找金寶。