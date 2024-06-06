ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

金寶伺服器獲AI巨頭試單！現場猜「是黃仁勳嗎」　總經理：還不能說

▲金寶董事長許勝雄（右）、金寶總經理陳威昌。（圖／記者楊絡懸攝）

▲金寶召開股東常會，由董事長許勝雄（右）、金寶總經理陳威昌主持。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

電子代工廠金寶（2312）6日舉行股東常會，總經理陳威昌表示，雖然今年整體市場氛圍保守，目前看來整個廠區有回到原來的動能；此外，金寶AI伺服器產線已經正式啟動，至於接到哪個客戶的訂單，是最近在台北演講的AI四巨頭之一？他則語帶保留，「試產階段，還不能說。」

陳威昌指出，2023年是特別的一年，有很多挑戰，延續到2024年讓第一季成為營運谷底，金寶不斷資源整合，有機會看到今年下半年比上半年好。在產品方面，消費型產品持續增加中，像是傳真機、計算機及小家電產品代工都看到成長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

產能分布方面，陳威昌說，金寶的中國產能約占20%，也會維持一段時間，目前主要產品是印表機，後續也會觀察整個市場的發展，如果客戶因為美中貿易之間的討論要求移動，那金寶也不得不移動，但目前看來應該仍是維持這比例；泰國則占一半的產能，今年度有新產品、新廠加進來，後續的百分比貢獻就會更高一些。

至於AI產品發展方面，陳威昌指出，金寶已經有AI相關的布局，但還沒有結果之前暫無法對外說明，目前就是先走AI的運用，也就是現有的產品會先結合AI，並深耕製造專業。

他舉例，像是市場上的汽車製造已經發展成無人工廠，這也是金寶的目標，雖然金寶產品對車用產品不盡相同，但有信心走向無人工廠，目前來說，金寶在泰國已經有5個廠是「關燈」的工廠，也就是自動化的無人工廠。

陳威昌提到，AI是熱門趨勢，當全球在擴建AI伺服器、資料中心時，金寶也在儲存設備產品有很好的布局，像是固態硬碟（SSD）的放量，預期可以看到雙位數的成長力道；網路通訊產品也會整合至AI醫療設備及AI邊緣運算，發揮效益。另在半導體則引進製程與測試設備，並投入車用設備。

至於AI伺服器產線，陳威昌分享，金寶目前試產的訂單是「L2」，在泰國也有做「L10」但量小，L10客戶這次沒來台灣，反倒是「L2客戶在台灣」。現場開始猜是不是「男生」、也來參加台北國際電腦展（COMPUTEX），暗指輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳。

不過陳威昌笑而不答，他說，目前L2仍在試產上世代的現有成熟產品，再慢慢驗證、走向量產，最重要的過程就是良率要夠高，確認良率有達到100%，才會繼續往下走，希望市場未來有需求都來找金寶。

關鍵字： 金寶股東會AI伺服器許勝雄陳威昌

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

輝達黃仁勳挺台積電漲價　外資：最快9月敲定

輝達黃仁勳挺台積電漲價　外資：最快9月敲定

台積電（2330）董事長魏哲家日前暗示有意調漲AI晶片代工價格，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳力挺，美系外資表示，台積電最快9月敲定明年價格，預估未來兩年 3奈米平均售價將上漲 11%，CoWoS 看漲20%，目標價也調升至980元。

2024-06-06 12:50
台股漲逾477點刷21962新紀錄　央行楊金龍急喊「居高思危」

台股漲逾477點刷21962新紀錄　央行楊金龍急喊「居高思危」

台股今（6）日在台積電（2330）飆出898元新高的效應下，盤中大漲逾477.91點，至11點10分指數來到21962.79點刷新高，央行總裁楊金龍卻急喊「股市確實很高了」、「居高思危」，呼籲市場冷靜。

2024-06-06 11:14
央行楊金龍拋房市3警訊　列為下周理監事會必考題

央行楊金龍拋房市3警訊　列為下周理監事會必考題

央行總裁楊金龍今（6）日指出，目前房市有3大警訊，讓央行決定在下周理監事會上進行討論。市場預期，央行第6波選擇性信用管制上路政策將成為利率決策以外重要討論面向。

2024-06-06 10:09
晶片3巨頭市值同日飆新高　台積電ADR目標價外資調高至170美元

晶片3巨頭市值同日飆新高　台積電ADR目標價外資調高至170美元

AI題材延燒，晶片股三巨頭輝達（NVIDIA）、台積電ADR與艾司摩爾 （ASML） 市值均創歷史新高，其中輝達超越蘋果（Apple）、ASML超過法國奢侈品LVMH，各居全球和歐洲股市市值第二，而外資也將台積電ADR目標價調高至170美元。

2024-06-06 11:02
AI狂飆！股王信驊噴漲375元刷4465天價　逼近漲停

AI狂飆！股王信驊噴漲375元刷4465天價　逼近漲停

受AI題材加持，股王信驊（5274）今（6）日開盤10分鐘內再度上演噴漲行情，最高一度漲逾375元至4465元，連續2個交易日刷新天價，漲幅一度逾9.17%，盤中逼近漲停。

2024-06-06 09:20
金寶伺服器獲AI巨頭試單！現場猜「是黃仁勳嗎」　總經理：還不能說

金寶伺服器獲AI巨頭試單！現場猜「是黃仁勳嗎」　總經理：還不能說

電子代工廠金寶（2312）6日舉行股東常會，總經理陳威昌表示，雖然今年整體市場氛圍保守，目前看來整個廠區有回到原來的動能；此外，金寶AI伺服器產線已經正式啟動，至於接到哪個客戶的訂單，是最近在台北演講的AI四巨頭之一？他則語帶保留，「試產階段，還不能說。」

2024-06-06 11:20
NVIDIA選址傳落腳高雄　經長郭智輝：他們還沒決定

NVIDIA選址傳落腳高雄　經長郭智輝：他們還沒決定

NVIDIA執行長黃仁勳擴大對台灣投資，昨晚指出「AI超級電腦中心可能會在高雄，研發中心或許靠近台北」，經濟部長郭智輝今（6）日前往高雄考察，讓外界聯想NVIDIA選址是否已拍板，不過，郭智輝則強調，NVIDIA還沒有告訴他、也還沒有決定，各城市都在積極爭取，「花若盛開，蝴蝶自來」，誰滿足需求他們就會過去。

2024-06-06 10:54
台積電發威！漲40元創894天價　指數飆近460點衝破21943新高

台積電發威！漲40元創894天價　指數飆近460點衝破21943新高

美股周三（5日）全面走揚，台股今（6）日開高，以上漲371.25點、21856.13點開出，漲勢擴大，指數大漲近460點，指數開盤衝破21940，創下新高，台積電（2330）大漲40元至894元，創下史上新高價。

2024-06-06 09:02
世界先進新加坡設新廠　研調按讚：瞄準全球去中化轉單紅利

世界先進新加坡設新廠　研調按讚：瞄準全球去中化轉單紅利

晶圓代工大廠世界先進（5347）和恩智浦6月5日宣布計畫於新加坡共同成立VisionPower Semiconductor Manufacturing Company（VSMC）合資公司，以興建一座12吋晶圓廠，正式進軍十二吋晶圓代工領域。全球市場研究機構TrendForce指出，此舉顯示在全球供應鏈OOC/OOT (Out of China, Out of Taiwan)趨勢推進下，台廠加速拓展海外據點，以提升區域產能調度彈性與競爭力。

2024-06-06 13:09
梨山大停電！台電：落石壓壞導線　56戶受影響搶修中

梨山大停電！台電：落石壓壞導線　56戶受影響搶修中

梨山大停電！台電指出，今日(6/6)上午11:10分本處接獲梨山地區有停電通報，梨山服務所立即派員前往查修，巡查確認於台八線61公里處因落石崩塌致導線斷落，經現場事故點隔離後送電，目前仍有停電戶56戶，搶修人員目前仍在現場處理中，造成用電不便台電深感抱歉。

2024-06-06 12:41

讀者迴響

熱門新聞

即／輝達首度超車蘋果！位列全球第二

黃仁勳兒女現身電腦展　驚呼「台灣太棒了」

AI狂飆！股王信驊噴漲375元刷4465天價　逼近漲停

什麼工作快被AI取代？網點名「這職業」很有感

台股漲逾477點刷21962新紀錄　央行楊金龍急喊「居高思危」

勝過黃仁勳！作家點名「這1人」：勵志多了

黃仁勳在台掀「仁來瘋」變巨星！輝達同事傻眼

台積電買回3249張股票！區間價上看1281元

黃仁勳見上百人冒雨守候　走出餐廳慰問粉絲

他5000萬押3檔ETF　年領息160萬

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

雲林麵攤沙拉1280元！　老闆：因為新鮮乾淨

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

唐治平3關鍵堅決不認屍！　「媽媽不見」不排除報失蹤

Soya認愛大馬YTR！坦言分手：超級痛苦　抓包超強手機藏出軌照…他秒認喜歡小三

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366