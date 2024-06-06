NVIDIA選址傳落腳高雄　經長郭智輝：他們還沒決定

▲輝達執行長黃仁勳來台引起旋風。（圖／記者林敬旻攝）

記者廖婕妤／台北報導

NVIDIA執行長黃仁勳擴大對台灣投資，昨晚指出「AI超級電腦中心可能會在高雄，研發中心或許靠近台北」，經濟部長郭智輝今（6）日前往高雄考察，讓外界聯想NVIDIA選址是否已拍板，不過，郭智輝則強調，NVIDIA還沒有告訴他、也還沒有決定，各城市都在積極爭取，「花若盛開，蝴蝶自來」，誰滿足需求他們就會過去。

郭智輝表示，NVIDIA到哪個城市設總部或研發中心，是由NVIDIA自己來做決定，沒有說一定到哪一個城市，各城市大家去爭取，國內有很多城市都在爭取，這個就是條件，「花若盛開，蝴蝶自來」，哪個城市的條件滿足NVIDIA的需求，他們就會過去，政府沒有任何的立場，我們的立場就是歡迎國外廠商來台灣到任何一個城市。

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郭智輝昨日在立法院經委會備詢時，民進黨立委林岱樺稱輝達第二個園區不在竹科、就在高雄；郭智輝則說，NVIDIA應該會到委員期待的地方設廠，但強調只是他個人感覺判斷。

郭智輝今日指出，每個城市都有機會，「如果是我會往林委員的方向，並不代表我知道NVIDIA會到哪個城市去，他也沒告訴我，NVIDIA現在都還沒有決定要到哪一個城市。」

郭智輝也說，今天來高雄考察是既定的行程，不是因為什麼明示暗示才突然來。