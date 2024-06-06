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先探／謝金河：一個黃仁勳撐起台灣產業鏈

（圖／先探投資週刊提供）

文／謝金河

這個禮拜台灣的天空都是黃仁勳，尤其是六月二日黃仁勳在台大的兩小時主題演講，除了科技界大咖爭相到現場聆聽，更吸引了多家電視台實況轉播，像是正在台灣巡迴的張學友演唱會，黃仁勳所到之處，無不捲起風潮，而且老少咸宜，很多民眾不知道ＡＩ是什麼，但仍努力從電視轉播中學習ＡＩ的未來，這也展現了台灣另一種生命力。

黃仁勳所到之處，從他喜歡的小吃、夜市開始，最受矚目的是他夥同張忠謀、蔡明介、林百里、蔡明忠吃鄒記後，又把張忠謀帶去寧夏夜市吃冰，第二天他把供應鏈夥伴全找到磚窯古早味餐廳，一桌只要四三二○元，最貴的是芋頭米粉八八○元，這道台灣道地美食，正好跟五月天在北京高喊我是中國人，並稱中國統一台灣，想吃北京烤鴨成了強烈對比。

台灣是ＡＩ革命的核心

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黃仁勳來台灣，每一餐都在尋找台灣味，他言必稱台灣，不斷強調台灣是在這場ＡＩ革命的核心點，電腦革命就是ＡＩ革命，從PC/NB開始，再到可以放進口袋的電腦（iPhone），再到可以移到的電腦（機器人），台灣就是這場革命的核心，這次的ＡＩ大潮，黃仁勳與台灣的供應鏈緊密結合，他走的方向跟Tesla的Elon Musk完全不一樣。

ＡＩ強調算力、資訊儲存安全，在美中角力下，必須排除中國供應鏈，這次Nvidia結合台灣供應鏈夥伴，在ＡＩ的路上創造新需求，也帶動產業奔馳，台灣的供應鏈從伺服器、AI PC、水冷液冷散熱，到ＩＰ無一不興旺，眾多的公司股價跟著奔馳。這次在黃仁勳演講中，他不斷強調可移動機器人，這是ＡＩ時代必然的新趨勢，也引發台灣跟機器人相關的供應鏈成員股價大漲。

最令人動容的是黃仁勳在演講最後兩分鐘，在螢幕上秀出一大堆供應鏈成員名單，同時也把相關學校列進去，在全球地圖中，中國供應鏈不見了，黃仁勳出生在台南，九歲離開台灣，但是他跟這塊土地有很深的情感，他對台灣心懷感激，相比之下，台灣很多大牌藝人看到人民幣就下跪，他們背棄了這塊生養他們的土地，不斷倒打台灣一耙，格局與格調高下立判。

這次黃仁勳結合台灣供應鏈，共同將ＡＩ應用推上全世界，走法跟Tesla的馬斯克完全不一樣，在二○一七年馬斯克決定去上海設超級工廠之前，Tesla其實與台灣的供應鏈緊密結合，最具代表性的是齒輪箱的和大，在最風光的時候，和大股價從九．八元漲到一七三．五元，這是二○一六年的事，和大有了Tesla加持，二○一八年ＥＰＳ四．八五元，但二○一八年Tesla把供應鏈完全移到中國，而且與中國簽下零組件一○○％必須在中國採購的賣身契約，台灣的供應鏈就中斷了，除了和大受到衝擊外，台灣汽車零組件產業整個受到影響。

第一輪台灣的汽車零組件供應鏈倒下來，接著中國低利貸款給Tesla，並且提供土地，馬斯克也把Tesla技術傳遞到中國，因為一○○％零組件必須在地採購，馬斯克養大中國供應鏈，接著中國學習到Tesla技術，眾多中國車廠應運而生，從比亞迪、蔚來、小騰、理想，後面有華為、小米都加入造車行列，中國的電池產業更在國家補貼中席捲全球九成市占率，寧德時代、贛鋒鋰業、天齊鋰業搖身都變成超級大企業，比亞迪更在王傳福卓越領導下，加上巴菲特投資，市值不斷勇往前進。

馬斯克迷信中國大市場

到今天為止，中國的電動車產量已逾千萬，中國電動車甚至威脅到有五年造車經驗的美、德、日，歐洲車業都膽顫心驚，非洲、拉丁美洲等第三世界國家全都在中國低價電動車席捲下成為中國的大市場後花園，但是Tesla把中國車廠養大，中國的電動車反噬Tesla，從去年起，Tesla的銷售出現下滑，第一季汽車銷售下滑三六．八％，股價一路下跌，二○二一年股票分割前漲到二三一八．四九美元，分割後又漲到一二四三．四九美元，市值跑到一．二四三二兆美元，如今剩下五五七三億美元。黃仁勳成了世界級巨星，但馬斯克失了電動車，未來可能必須在低軌衛星SpaceX或AI新應用領域尋求新的破解之道。

馬斯克迷信中國大市場，沒想到反被中國市場吞噬，這次黃仁勳大秀台灣，中國在他的ＡＩ地圖中不見了，顯然他有決心擺脫中國供應鏈，台灣的ＡＩ供應鏈這次強度也會比預期大，而黃仁勳這次大力挺台灣，也化解中國對台灣施加了一連串巨大壓力。

從五二○迄今，中國先是軍演兩天，接著又號令親中立委通過擴權法案，立法院成了朝野攻防中心，民眾已走上街頭，接著逼藝人表態，這次最大咖的是五月天放棄台灣，再下來是中止ＥＣＦＡ相關一三四項產品關稅減讓，加上選前的十二項，總共是一四六項，但ＥＣＦＡ實際效力已經很有限，這些年台灣傳統產業如果不能在中國量產全開下求轉型，情況都跟Tesla一樣被中國吞噬，台塑三寶最是具體，台塑在二一年中國投資收益八三．○六億，二二年剩下十一．○二億，二三年虧損二三．四七億，今年首季虧六．七億；南亞二一年中國收益一九一．六億，二二年四四．六八億，二三年剩下十三．六八億，今年首季虧損一．二四億；台化從二二年起就虧損，二三年虧損二一．一八億，今年首季虧三．九五億，吳亦圭的台聚集團全面陷入虧損，最慘的是聯成石化。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2303期精彩當期內文轉載》

（圖／先探投資週刊提供）

關鍵字： 先探投資週刊

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