黃仁勳背板股「跳4根漲停」被盯！慧友提前開獎：4月獲利年增240%

▲黃仁勳身後圍繞台灣的合作夥伴，被市場稱為「黃仁勳概念股」。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳日前演講時，秀出逾40家台廠合作夥伴「AI地圖」背板，名列其中的慧友（5484）6日開盤再度跳空強鎖漲停，這已經是第4根停板，只見K線圖像階梯式跳板，價格來到37.65元。

由於近期股價量達公告注意交易資訊標準，慧友被列入「注意股」，依證交所要求公布營運資訊，慧友自結4月稅後淨利近5,000萬元，年增60%；淨利約1,800萬元，年增240%，每股淨利（EPS）0.26元；累計今年前4個月營收1.31億元，年增3.59%。

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另觀察慧友今年第一季營運，營收8,200萬元，年減15%；淨損1,400萬元，年減219%，EPS每股虧損0.21元。慧友主要業務為工業電腦、影像分析，所屬產業為光電業，聚焦智慧交通解決方案，目前見到營運從虧損逐步轉盈的跡象，受市場期待。

在黃仁勳背板名單中，原先股價最低的慧友僅25.8元，本周以來日日攻上漲停，6月6日交出第4根停板，以每股37.65元作收；現在價格最低的是益登（3048），6日跌0.2元，跌幅0.58%，以34.45元作收。