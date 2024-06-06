輝達飆翻！　專家驚算：市值贏過台積電等7大半導體總和

▲輝達執行長黃仁勳晚間於欣葉用餐，離場面對粉絲要求來者不拒。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

輝達（NVIDIA）市值超過3兆美元，共同創辦人暨執行長黃仁勳在台現身引發話題，台灣經濟研究院最新調查發現，全球前8大半導體業者中，光是冠軍輝達1家市值就超過台積電（2330）等7家的總和。台經院景氣預測中心主任孫明德笑稱「NVIDIA一個打7個！」細究背後原因，孫明德認為與黃仁勳帶動AI的「未來性」讓市場期待有關。

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▲輝達一家市值超越7大半導體業者總和。（圖／台灣經濟研究院授權提供）

孫明德指出，每隔兩年，美股市值冠軍會換人，如今NVIDIA在6月6日市值衝破3兆美元大關，僅次於微軟，未來也很有機會登上市值王寶座。

「台積電一家的市值等於台灣1年國內生產毛額，1家NVIDIA又超過7家市值名列前茅的同業。」孫明德表示，這7家分別是台積電、博通、艾司摩爾（ASML）、超微（AMD）、三星、高通、應材。

孫明德觀察，蘋果的業績比輝達好，但就未來前景的「夢」來看，NVIDIA的3兆大部分是未來，而不是現在。

孫明德說：「一個移民的武林，看的是未來性。」台灣瘋迷黃仁勳，對公司更感興趣，所以拉起熱潮，而美國市場看的是AI題材帶出來的未來性，因此吸引投資人搶進。

類似現象，2021年的特斯拉也曾出現過。孫明德表示，特斯拉2021年市值來到1.06兆美元，打敗的豐田、本田等全球10大汽車公司，若從銷售成績單來看，隨便一家車子都賣得比特斯拉多，但是特斯拉的市值卻在售車同業中稱冠，因為大家對未來期待高，市場看的是「未來式」。

孫明德觀察，不管是特斯拉也好、NVIDIA也罷，這些在美國展露頭角的大型企業，都有一個共通性－－創辦人都是移民。這點顯示美國文化多元，台積電若是純美國公司，或是「生在台灣、長在美國」，市值可能早就超過NVIDIA，可能不會只有現在的8000億美元，畢竟輝達、蘋果都靠台積電。

孫明德指出，美國之所以能夠強大，主要是願意用外國人，或許台灣也能借鏡，因為台灣需要思考外國移民創造經濟奇蹟，思考以企業整批招生建教合作的方式吸引海外優秀人才來台學習、受訓，期滿派回僑居地或留在台灣繼續打拼。