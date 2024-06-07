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傳產小開家族事業崩盤　「牛排教父」助力稱霸

樂軒和牛專門店創辦人張維軒，是台灣頂級和牛燒肉的領軍人物，他一手打造的奢華風餐廳裡，堅持使用日本A5和牛、以及澳洲9+和牛，並有專人桌邊服務，創下5億元年收。

▲樂軒和牛專門店創辦人張維軒，是台灣頂級和牛燒肉的領軍人物，他一手打造的奢華風餐廳裡，堅持使用日本A5和牛、以及澳洲9+和牛，並有專人桌邊服務，創下5億元年收。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台灣燒肉天花板的樂軒和牛專門店，連日本名建築師隈研吾來台都數度到此用餐，台灣食客吃完也覺得滋味不輸日本名店。

樂軒創辦人張維軒原是傳產小開，愛四處吃美食的他，很早就結識牛排教父鄧有癸，當家族事業崩盤後，他決定改闖餐飲業；儘管有牛排教父當股東下指導棋，外行的他仍先在日式鍋物跌一跤，最後押寶和牛燒肉，還將KTV、撞球台、旋轉木馬、電動麻將桌搬進各分店，5間店年收5億元，成了台灣頂奢指標燒肉餐廳。

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為了打造頂級燒肉用餐體驗，樂軒不只用最好的和牛，旗艦型新竹店還設有KTV包廂、麻將桌、撞球檯等娛樂設施。（楊欣樺攝）

▲為了打造頂級燒肉用餐體驗，樂軒不只用最好的和牛，旗艦型新竹店還設有KTV包廂、麻將桌、撞球檯等娛樂設施。

走進去年中開始營運的樂軒仁愛店私人招待所，便被眼前豪派景象給破防了。除了大宴會廳外，還有一間麻將房兼雪茄室、一座酒吧電子飛鏢、還有能容納20人的KTV大包廂。

驚奇於餐廳奢氛之際，專人桌邊服務的燒肉管家，已將鋪排在銅爐炭火邊的各種頂級和牛燒肉食材，炙出一陣陣油脂香氣。樂軒和牛專門店創辦人、總監張維軒嘴角上揚地說：「重新裝潢的仁愛店，在先前的商務宴會包廂之上，更獨立打造出一個私人招待會所，每晚低消7萬元、只款待一組客人。」

以牛盤盛出的「櫻花紅岩」燒肉套餐。它是由厚切牛舌、板腱、橫膈膜、精選A5姬路和牛、A5十二特上雪花牛組成。（6,800元／套）

▲以牛盤盛出的「櫻花紅岩」燒肉套餐。它是由厚切牛舌、板腱、橫膈膜、精選A5姬路和牛、A5十二特上雪花牛組成。

樂軒全台5家餐廳能創造出逾5億元年營收，憑藉各自的吸睛大法，仁愛店之外，台北市信義區的樂軒松阪亭充滿京都風，店內提供一套10萬元高級和服供食客換裝。新竹店則有撞球台、高雄店則把旋轉木馬搬進觀景台。


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