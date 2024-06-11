中華資安國際CypherCom端對端加密通訊系統　榮獲2024 COMPUTEX BC Award金獎

▲總統賴清德（左）頒發Best Choice金獎予中華資安國際總經理洪進福（右）。

圖、文／中華資安國際提供

中華資安國際自主研發產品「CypherCom 端對端加密通訊系統」從眾多國際大廠產品中脫穎而出，榮獲 2024 COMPUTEX Best Choice Award 金獎大獎。這個安全通訊系統採用薄膜晶片Slim SIM 或藍牙Token載具等硬體安全技術，結合 APP 實現 256 位元端對端加密，適用於需要高強度通訊安全來保護敏感資訊（例如語音通話、文字、視聽文件和商業機密）的政府與企業，即使在使用衛星通訊的環境下，也能以低頻寬模式與編碼壓縮技術，提供穩定又安全的通訊服務，這也是中華資安國際連續三年獲得BC Award大獎。

過去人們利用語音、電子郵件或通訊軟體來進行溝通與資料傳遞，但都可能面臨網路中間人攻擊的風險，擔心機密外洩或監聽竊聽；CypherCom採用硬體式加密，比一般採用軟體加密之通訊軟體，更能確保不會遭竊取，僅有收送雙方可讀取內容，中間之網路節點或通訊平台均無法解密內容；政府或企業只要在自己的機房裡或雲端伺服器中安裝了CypherCom 端對端加密通訊系統，同時管理、配發企業員工的用戶薄膜晶片，就能擁有自己的專屬安全通訊系統。人員只要能上網即可使用，不需更換手機也無須轉換門號，確保高度通訊安全。

▲中華資安國際總經理洪進福。

中華資安國際總經理洪進福表示，感謝評審對CypherCom的肯定，讓我們的專業可以被全世界看到，也讓我們成為這次獲得BC Award金獎的高科技廠商中少數的資安公司，這代表在AI世代更需要資訊安全。通訊技術與資訊安全是中華電信集團的專長，我們也致力於研發更安全、可信任的通訊服務。CypherCom的薄膜晶片安全元件通過FIPS 140-2 Level 3驗證，只能生成不能讀取私密金鑰，加密傳輸內容即便遭側錄也無法解開內文；系統支援Android與iOS雙平台，也支援低頻的寬衛星通訊，更重要的是CypherCom的SDK軟體開發工具還可以提供企業自行開發進階應用，例如，身分認證、數位文件簽署、資料加密安全交換、硬體錢包、零信任等應用。目前 CypherCom 產品已有重要機關銷售實績，亦有海外場域積極洽談中。

中華資安國際為國內最大資安專業服務商，擁有多年資安攻防實戰經驗，團隊取得ISO 27001、ISO 27701、ISO 20000、與ISO 17025、IEC 62443等認證，更是國內唯一連續五年獲得行政院資安服務廠商評鑑五項資安服務全數「A級」之優質資安服務公司，2024亦獲得CIO Taiwan 傑出資安產品與服務獎、Cybersecurity Excellence Awards 最佳資安公司獎項、Cyber Security Review 亞太區最佳滲透測試服務商等獎項，聲譽卓著，提供資安檢測、資安防護監控、事件應變鑑識，近來更從服務公司擴展為產品公司，自主研發包括CypherCom等資安產品，協助企業進行資安防護。

