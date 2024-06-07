美國線加班船陸續推出有助運價漲幅趨緩　SCFI今日漲4.6%　

▲美國線陸續有加班船推出，估運價實際漲幅可趨緩。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

超大型攬貨公司指出，美西、美東線到目前為止，已經有五家公司推出加班船，雖然船公司都堅持6月中歐美線每大箱(40呎櫃)運價要再漲1千美元，但估計美國線運價實際漲幅可趨緩。上海交易所今(7)日公布的貨櫃運價指數(SCFI)上漲140.10點，漲幅4.6%，達3044.77點。

攬貨公司指出，目前美西線每大箱運價約6200-6400美元，美東約7200-7500美元，歐洲線約6300-6500美元，都已經是很高的運費水平，近日包括中遠海運、東方海外、韓新遠洋、長榮海運與萬海航運都有陸續派出加班船，估計可以讓6月中運價實際漲幅趨緩。

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SCFI今日公布上海到歐洲線每箱(20呎櫃)3949美元，上漲209美元，漲幅5.59%，地中海線每箱4784美元，周漲64美元，漲幅1.36%，美西每大箱6209美元，周漲41美元，漲幅0.66%，美東每大箱7447美元，周漲241美元，漲幅3.34%。

南美線(桑托斯)每箱運價7936美元，周漲528美元，漲幅7.13%；東南亞線(新加坡)每箱運價627美元，周漲80美元，漲幅14.63%。