紅海危機後貨櫃造價漲三到四成　但跑一趟歐美即可賺回造價

▲紅海危機後貨櫃造價已經上漲三到四成。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船公司指出，紅海危機爆發後因為船隻繞行，市場缺櫃日益嚴重，國內貨櫃三雄與德翔海運今年都已訂造1萬至數萬個貨櫃，造價已經上漲三到四成，長榮海運(2603)今日傍晚再度公告透過三家子公司購買新造貨櫃5萬個。業界分析，目前40呎貨櫃造價約3800美元，以目前歐美線運價，去程賺的錢在4700美元以上，跑一趟賺回造價還有剩。

在紅海危機爆發前，20呎櫃造價約1700美元，目前漲到2400美元，漲幅41.76%，40呎櫃則是從2900美元漲到3800美元，漲幅31.04%，交貨時間從一個月提高到兩個月以上。

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在今年5月，萬海(2615)公告買進新造貨櫃16,600只，平均單價3129.4美元，另董事會通過再加買一批；陽明(2609)公告加買貨櫃一批，約兩萬只；長榮(2603)先是在月初公司買一萬只貨櫃，交易總金額3230萬美元，月中再公告買17,500只貨櫃，總交易金額6517萬美元。德翔海運則是今年稍早已訂造1萬只貨櫃，近日預計再加訂兩千個。各公司訂造的貨櫃包括20呎、40呎乾櫃與冷凍櫃，還有高櫃。

貨櫃租賃平台Container xChange在今年農曆年前曾指出，在過去兩個月內，貨櫃船公司在中國訂購的貨櫃超過75萬箱(20呎櫃)，為的是因應市場面臨的短期缺櫃壓力。

目前美西線每大箱運價約6200-6400美元，成本價約1500美元，美東運價約7200-7500美元，成本價約2500美元，歐洲線運價約6300-6500美元，成本價約1500美元(因為多數以2.4萬箱超大型貨櫃船在走)；以美西的6200美元為例，跑一趟賺4700美元，扣掉造櫃費3800美元，還能賺900美元，第二趟開始貨櫃就剩下維修成本了。

船公司都是租賃櫃與自有櫃並用，市場轉差時，可根據實際需求調降租櫃數量，不怕有貨櫃過剩問題。