聯發科5月營收421.51億元　繳年月雙增好成績

▲聯發科。（圖／記者廖婕妤攝）

記者高兆麟／綜合報導

IC設計大廠聯發科（2454）公布5月營收報告，五月合併營收為421.51億元，月增0.29％、年增33.53％。

聯發科累計前五月份營收達2176.37億元、較去年同期成長近4成。

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今年COMPUTEX 期間，聯發科展示其AI在各類領域的應用，聯發科也發表兩款新晶片組，高階Chromebook Kompanio 838以及4K高階智慧電視及顯示器的Pentonic 800，在不同應用領域提供優異性能及AI運算能力。

聯發科總經理暨營運長陳冠州表示：「在今年COMPUTEX，我們將展示聯發科技在各個令人充滿期待的產品領域中的技術成果，以及持續擴大的影響力與領導地位，涵蓋各類AI應用、車用電子、物聯網、電視、Chromebook、無線連網等。我們將持續推出提升使用者經驗的晶片組，包括今日發表的新產品，展現我們在關鍵技術領域的優異進展。」

聯發科AI 關鍵技術已遍地開花，不論是手機、平板、Chromebook、物聯網、電視、汽車等，皆有AI創新應用，使得AI無所不在。透過AI，一支手機就能輕鬆創作圖文影音、即拍即後製；各種終端裝置都可化身互動性更高、執行力更精確的智慧助理，透過文字或聲音，控制居家智慧系統、車內影音導航系統等；各種顯示器都可以較以往呈現更精采、豐富的視覺體驗；工廠、零售門市也可建立更高效的自動化系統。

此外，聯發科也展示多項領先的無線連網技術，包含Wi-Fi 7、全球首次以低軌衛星模擬5G-Advanced NR-NTN Ku-band衛星寬頻串流體驗等，為各類AI終端裝置提供穩定可靠的無線網路連線體驗。

聯發科亦展現與全球車用生態系夥伴合作的創新成果，將優異的 AI 車艙體驗帶入新世代的智慧汽車中。此外，聯發科技全球首款3奈米智慧座艙平台，與全球地圖製作及定位、導航技術供應商TomTom合作，展示即時智慧儀表板及導航系統，與美國遊戲公司Epic Games旗下Unreal Engine合作，展示高階GPU多螢幕遊戲繪圖，為乘客帶來沉浸式的娛樂體驗。