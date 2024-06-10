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重大分水嶺！　20張醫療、意外、失能險掰了

金管會改革醫療險，市場上20張商品將下架。

▲金管會改革醫療險，市場上20張商品將下架。

圖文／鏡週刊

金管會在去年底宣布要改革實支實付醫療險，讓醫療險回歸損害填補原則，計畫在今年7月上路，雖有消息傳出要延後實施，但多家壽險公司已經陸續宣布停售醫療、意外、失能險。業者說，6月30日將成為保險市場上重大的分水嶺。

為配合金管會改革醫療險政策，富邦、台新、安聯、安達等多家壽險公司宣布，架上的醫療、意外、失能險等20張保單將在6月底前停售。值得留意的是，市場上剩最後一張有保證續保的意外醫療險、2張失能險，也在此波停售潮中順勢下架；日後要買到「俗又大碗」的醫療、失能險，只會越來越難。

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其中富邦人壽宣布下架12張意外及住院醫療險，當中最直接影響保戶的就是「真心實意」（HSN）、「長順」（HSM）兩張住院醫療實支險附約，及意外傷害醫療保險附約（OMR）、「平安寶」意外傷害暨兒童傷害失能險附約（ADE）。

據了解，此4張保單頗具市場競爭力，深受保戶歡迎，以「真心實意」及「長順」兩張住院醫療實支險為例，買的計劃數比較多，門診手術額度就能有10萬元以上，且手術項目不受健保227條款的限制。

而富邦人壽的意外傷害險，更是市場上最後一張有「保證續保」的意外醫療險，市場傳聞下架後重新再上架的意外醫療險不會有保證續保的機制，不過富邦人壽對此不表示意見。

事實上，意外醫療險是各大壽險公司損率相當高的產品，保費低、保障高，以職業等級第1級、30歲女性、保額5萬元為例，年繳保費只要1,100元左右，可說是「俗又大碗」。

禾亞保經業務副總陳俐縈解釋，由於意外實支醫療容易啟動理賠，一直是意外險的大坑，尤其意外斷牙的治療費用更是驚人，一次都要花費數萬元，但保費卻只有1、2,000元，保險公司怎樣都撐不住這麼高的損率。

近幾年因為疫情緣故，產、壽險公司陸續調整意外險保障內容，陸續改為不保證續保，更有些產險更直接刪除意外醫療、不再銷售。

除此之外，台新人壽住院實支醫療險也一樣銷售至6月30日；至於目前市場上唯二的兩張失能險：安聯人壽、安達人壽失能險，也因金管會要求疾病與意外不應共用意外失能等級表而要停售；當中安聯人壽能副本理賠的一年期定期住院醫療保險附約，在7月後只給自家業務員銷售，保經代通路則停售。


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