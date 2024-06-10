女教師相親　台大工程師見面就嗆「分數很低」！她怒：哪裡惹到你

▲原PO被惹火。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

現代人談戀愛、認識新朋友的方式很多，從遊戲或是交友軟體、朋友介紹都有可能，一名東華大學畢業的女教師透過朋友介紹，認識一名台大畢業的工程師，怎料男生一見面就嗆「現在的教育大學不就以前的師專？分數應該蠻低？」一番言論讓她很不滿，覺得不被尊重。

女教師在Dcard發文，「覺得當老師很不被尊重」，透過親友介紹認識了一位台大畢業的工程師，然而，對方一見面就說，「現在的教育大學不就以前的師專？分數應該蠻低？」女教師則回應，「我們也是有修教育學程」，經過教檢教甄，篩選過後才能當正式老師。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，男方並未因此收斂，反而繼續說出「妳幹嘛那麼自卑？像竹教大也是無痛升級清大」的話，讓原PO相當傻眼，淡淡回了一句「其他學校我不了解」，男方則說「妳幹嘛酸溜溜的？妳很羨慕竹教大的嗎？」原PO不禁感嘆，現在有很多人仇師，「到底老師哪裡惹到你們？既然這樣，就不要把小孩交到我們手中」。

貼文曝光，掀起網友討論，「也許這就是他需要出來相親的原因」、「多大年紀啊，竟然說得出『師專』，這種自以為是、貶低他人的性格，跟他在一起也不會多快樂」、「說出這種話，祝他未來20年繼續相親」、「不能說他講錯，但錯就錯在他社會化不足」、「以前師專很好欸，他到底有沒有腦」、「都出來相親了，不聊職業、生活、興趣，聊大學錄取分數？這人是多麼無聊」。