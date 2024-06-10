輝達「1拆10」生效！台幣4千就能投資　黃仁勳：讓更多人參與成長

▲輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊絡懸／台北報導

輝達（NVIDIA）股價攀上每股1,200美元關卡，是市場法人關注的焦點，不過對於想要參與投資的小資族而言，卻成為入手的阻礙。為此，輝達6月10日即將「1股拆成10股」，這意味著，原持有1股的股東，將額外獲得9股股票；若以6月7日收盤價1,208.88美元計算，拆股後將是120美元（約新台幣3,900元），股價變得更親民。

輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳向記者表示，拆股並不會改變股票價值，反而可以讓更多投資人、員工同仁可以更輕易入手輝達的股票，一起參與輝達的成長。

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輝達完成股票分割，美國時間6月10日將以新股票交易，以拆股調整後的價格開盤，觀察台灣時間6月10日晚間6點盤前報價，輝達（NVDA）每股120.6美元，小跌0.24%。

不過法人也提醒，輝達股票分割利多已出現反應，屆時也要注意利多實現以及股價波動是否更為劇烈。

近年來，投資人開始知道「當AI股上漲，股市就會上漲」的趨勢，尤其觀察今年AI股，幾乎成了標準普爾500指數（S&P 500）上漲的動力，不論是生產AI晶片的輝達，還是與ChatGPT合作並導入AI技術的微軟（Microsoft），走勢幾乎呈現正相關。

此外，蘋果公司（Apple）全球開發者大會（WWDC）即將登場，加上台積電2023年第四季現金股利每股近3.5元將於6月13日除息，台股在端午節後如何延續熱度，都成市場關注的焦點。