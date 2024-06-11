▲台歐半導體合作論壇貴賓合影。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

由經濟部國際貿易署與外貿協會合辦的「歐洲台灣形象展」於10日在柏林Telekom Hauptstadtreprasentanz盛大開幕，下午更舉辦了「台歐半導體合作論壇」。本次論壇由貿易署、外貿協會及SEMI主辦，為繼去年東京「台日半導體產業合作論壇」之後另一個宣揚台灣半導體優勢，及討論全球半導體韌性供應鏈的重要平台。

本次論壇在百年歷史古蹟Hotel de Rome舉辦，NXP、Bosch、Siemens、Schenker、Vishay、Linde、Volkswagen等德國及歐盟半導體相關企業代表、媒體、智庫等200人出席，甚至有從波蘭、保加利亞、捷克、義大利、法國等其他歐盟國家專程前來的聽眾，日本五大商社之一的伊藤忠駐德國總裁也親臨現場聆聽。

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外貿協會董事長黃志芳致詞時表示，台灣在全球科技生態系裡，尤其是半導體產業，扮演關鍵角色。他強調自1980年代以來，半導體如何推動技術進步，並凸顯台灣對全球算力解決方案的貢獻。最近在台北主辦的COMPUTEX展會，展示了台灣在人工智慧競爭中的影響力，吸引了主要科技公司CEO的參與。

黃志芳提到台灣與德國的戰略合作關係，隨台積電在德國Dresden的新廠建立，將邁向另一個里程碑。同期在柏林舉行的歐洲台灣形象展，展示台灣在數位轉型和永續發展方面的成就，黃志芳希望未來臺歐能持續且更深入的交流與合作。

經濟部國際貿易署署長江文若致詞時表示，台灣在全球半導體生態系中至關重要，透過與歐盟、美國和日本等國家合作，以先進製程技術和高效率製造模式，為客戶生產先進晶片，並在晶圓代工和晶片封測領域取得全球市占第一。德國是台灣在半導體供應鏈的重要夥伴，台積電在德國設立晶圓廠已進入實質規劃階段，預期將進一步強化台德半導體合作，促進歐洲半導體生態系的發展。

台灣有非常成功的晶片產業，優秀的員工、豐富的生產經驗以及長年與國際市場往來的經驗。台灣半導體產業專注於製造技術和成本控制，不與客戶競爭，並持續推動半導體人才培育。

台灣在全球AI供應鏈中扮演重要角色，NVIDIA、AMD和Intel等公司在COMPUTEX展會上展示了台灣在AI領域的戰略地位。台灣具備完善的供應鏈和良好的投資環境，吸引了來自德國、美國和日本等國家的企業擴大投資。台灣是國際供應鏈中值得信賴的夥伴，透過本次論壇，將促進台灣與歐洲在半導體領域的合作，共同強化產業供應鏈的韌性。

德國聯邦經濟暨氣候保護部(BMWK)產業政策總司長Kluttig從四個面向探討台歐未來半導體合作新方向。「技術合作」方面，台灣和歐洲在半導體技術方面有很多互補之處，雙方可以在研發新技術和創新方面加強合作，提升全球競爭力。

「供應鏈安全」方面，由於全球半導體供應鏈的複雜性，台歐之間的合作可以增強供應鏈的穩定性和安全性，減少對單一地區供應的依賴。「市場擴展」方面，歐洲市場對高科技產品有很大的需求，台灣的半導體企業可以通過與歐洲企業的合作進一步拓展市場，增加銷售渠道。「政策和標準協調」方面，雙方可以在政策制定和技術標準方面加強協調，推動半導體行業的全球標準化和規範化。

論壇合辦單位SEMI歐洲區總裁Altimime於致詞時表示，2030年全世界的工業發展是目前的重要議題，特別是歐盟內部的投資是一個非常重要的項目。而可預期的是隨著更多的投資進來，生產的過程以及供應鏈的穩定還有對環境的衝擊，以及地緣政治這些項目都是非常重要的課題。

台歐之間的半導體合作不單純只是政府跟政府的對話，同時也是學術的合作，雙方目前已經都有很穩固很健全的生產體系，而更重要的是，今日的半導體論壇以及歐洲台灣形象展就是一個最佳的對話平台。

論壇講師陣容堅強，邀請到了台積電EMEA（歐洲、中東和非洲）法務總顧問Gunnar C. Thomas、ESMC總裁Christian Koitzsch、Merck全球薄膜科技事業執行副總裁Sur?sh Rajaraman、聯發科車用產品行銷副總Weizhi Yu、Infineon執行副總暨安全互聯系統事業部營運長Thomas Schafbauer、Fraunhofer Institute for Integrated Circuits IIS 執行總監兼Fraunhofer Research Fab Microelectronics Germany(FMD)發言人Prof. Dr.-Ing. Albert Heuberger以及SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸。

台積電Thomas以「台歐合作建構半導體生態鏈的韌性」為題，強調台積電與客戶之間的合作關係非常緊密，而且在Dresden已經有非常值得信賴的夥伴，並且可以將研發與生產和當地客戶與歐盟其他客戶之間進行串聯，重點是台積電並不會與客戶產生競爭關係，所以台積電的成功其實是來自於客人的信心。台積電在工業生產體系當中與供應鏈業者之間的穩固合作已經是一個長期營運的體系。

台積電在各個參與者之間都有緊密的溝通管道，儘管他們可能在本地沒有工廠，但還是可以順暢的運送原料。台積電與學界之間的合作也非常緊密，而實習體系的建立讓台歐的學生都可以就學期間直接將生產與學術應用同時進行。