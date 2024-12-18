微軟CEO喊市場不缺晶片　引發輝達股價陷修正

▲美國科技巨頭微軟公司。 （圖／記者蔡亞樺攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

微軟執行長Satya Nadella近日對於晶片供給的談話引發市場疑慮，使得輝達(NVIDIA)股價落入修正領域。

輝達17日股價以下跌1.61美元或1.22%、130.39美元作收，收盤價創下逾2個月低點。

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根據《MarketWatch》報導，Nadella近期在podcast節目《BG2Pod》表示，ChatGPT 2022年帶動AI熱潮時曾引發AI晶片短缺問題，他們四處蒐羅晶片、試圖追趕AI需求，但「這是一次性的現象，目前晶片供給已不吃緊。」他說，現在更需要的是更多電力來支撐運作。

而Nadella的訪談內容受到避險基金Seabreeze Partners Management創辦人Doug Kass的關注，他近日給客戶的一封電子郵件中指出，「微軟有充足的晶片，這對輝達來說並非好消息」。

市場多認為微軟是輝達最大的科技客戶之一。輝達今(2024)年夏季提交給美國證券交易委員會(SEC)的公告表示，2025會計年度第一季(2-4月)期間，某未具名客戶貢獻營收占比達到13%。瑞銀(UBS)分析師Timothy Arcuri相信，這家客戶應是微軟。

