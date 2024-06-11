黃仁勳等巨頭齊聚台灣　韓媒：韓廠AI戰「被跳過」失領先地位

▲NVIDIA創辦人兼執行長黃仁勳。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

在全球各大科技巨頭相繼來台之後，韓媒也示警，擔心韓國在全球人工智慧半導體之戰中被邊緣化。專家認為，美國大型科技公司與台灣台積電之間的牢固合作關係，讓韓國企業的進入空間所剩無幾。

NVIDIA和AMD最近透過在台灣建立人工智慧研發中心來提升聯盟關係，加劇了這種情況。美國和台灣在非記憶體市場佔據主導地位，2023年非記憶體市場價值為4520億美元，是韓國記憶體市場的3.5倍以上。美國半導體協會預測，韓國在小於10奈米的先進半導體市場佔有率（2022年為31%）到2032年將縮減至9%。

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隨著韓國越來越多地被美國的Chip 4聯盟國家（包括日本和台灣）排除在外，氣氛變得越來越緊張。隨著人工智慧時代的推進，在客製化半導體設計、製造和後處理等關鍵領域，繞過韓國的趨勢日益明顯。

NVIDIA「AI 加速器」的GPU由台積電製造，台積電還採用先進的封裝技術，將這些晶片與高頻寬記憶體 (HBM) 等高性能DRAM整合在一起，作為單一晶片運行，而其所需的材料和設備大多由日本公司提供。

韓國唯一能扮演的角色就是SK海力士提供的HBM。即使在這裡，由於美光科技的進入，透過宣傳其產品功耗降低 30% 與 NVIDIA達成了供應協議，變數也出現了。 NVIDIA即將推出的 Blackwell AI 加速器預計今年下半年發布，將採用美光的第六代 HBM、HBM3E 以及 SK 海力士的產品。

美國、台灣和日本之間的三角聯盟，由各領域的「頭號企業」組成，構成了巨大的威脅。滲透這個聯盟越來越困難，而且隨著時間的推移，這個聯盟似乎正在加強。這在6月於台北舉行的Computex 2024上得到了體現，來自NVIDIA、AMD、高通和英特爾等美國半導體公司的執行長齊聚一堂。

為了在人工智慧半導體競爭中生存，韓國企業加強「客戶客製化」銷售策略的呼聲越來越高。這是由微軟、谷歌和亞馬遜等主要半導體客戶推動的，他們需要針對其專業人工智慧服務進行優化的晶片。一位業內人士表示，「先開發出性能好的通用產品，然後再爭取客戶的時代已經結束了。為了在人工智慧半導體市場取得成功，我們必須超越成為儲存半導體頂尖的幻想。」