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集保結算所提醒　檢舉價購委託書應提供具體事證

▲▼集保結算所提醒 檢舉價購委託書應提供具體事證。（圖／翻攝自網頁）

圖、文／臺灣集中保管結算所提供

集保結算所提醒民眾，如遇業者或非徵求人違規收取股東會委託書，或給付金錢價購委託書等情事，請儘量檢附具體事證向集保結算所提出檢舉，以利後續查證事宜。

為保障股東權益並防範股東會爭議，委託書徵求業者及徵求人應遵守委託書規則相關規定，金管會業責成集保結算所針對徵求人及徵求業者之委託書徵求事務進行查核。

集保結算所經理陳子碇表示，近年來集保結算所在強化徵求事務從業人員教育訓練，以及加強法規宣導等面向多管齊下，市場上委託書徵求業務已顯著改善，違規情況逐年減少。另如有媒體關注的經營權爭議案件，或有疑涉違法徵求情事等檢舉案件，集保結算所將依據檢舉的具體事證，秉持中立客觀態度積極查證。

陳子碇強調，集保結算所過去接獲部分檢舉案例，因檢舉人未能提供交付金錢或委託書過程的具體事證，經常因欠缺有力證據，集保結算所亦無法有效查證是否有違規情事。陳子碇建議，如有發現違法價購委託書案件，可一併提出可證明交付金錢或委託書過程之人、事、時、地、物的錄音、錄影或其他具體事證，併向集保結算所檢舉，保障股東權益，並導正市場秩序。

集保結算所檢舉專線電話：(02)2547-3733，經查證屬實且經金管會依證券交易法規定處以罰鍰確定後，最高得頒予檢舉人獎金新臺幣20萬元。

關鍵字： 集保結算所股票

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