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台灣大出品金穗獎《365分之一》上架MyVideo　新銳導演王彥蘋回母校特映學姊學妹暖心交流

記者蘇晟彥／台北報導

由台灣大哥大出品，「勇敢追夢6.0」計畫扶植的新銳導演王彥蘋打造的暖心劇情片《365分之一》，即日起上架MyVideo與台灣大哥大官方YouTube。《365分之一》以細膩動人的敘事方式，入圍第46屆金穗獎劇情片肯定，女主角林宴慈更憑藉劇中表現榮獲「最佳演員獎」。

▼由台灣大哥大出品，「勇敢追夢6.0」計畫扶植的新銳導演王彥蘋打造的暖心劇情片《365分之一》，即日起上架MyVideo與台灣大哥大官方YouTube。（圖／台灣大哥大提供）

▲▼ 365分之一,王彥蘋 。（圖／台灣大哥大提供）

《365分之一》以王彥蘋導演個人經歷改編，描述家人之間在巨大的現實壓力下日復一日尋找新平衡的家庭故事。新銳導演王彥蘋給自己一個艱鉅的挑戰，一家五口在車內狹小空間內，從出售承載記憶的中古老車”小黃”這個話題，開啟一家人各懷心事的踏上告別之旅，家人之間時而對立、時而溫馨、時而衝突的複雜情感在封閉的車內空間隱隱顫動。導演透過獨特的運鏡視角，展現出家人間矛盾、衝突直到和解的過程。即日起至6月20日，至台灣大哥大YouTube觀看影片，並留言劇中最觸動自己的畫面或台詞，以及喜歡的原因，即有機會得到光點華山年度套票、法國童話故事投影燈等好禮，希望廣邀觀眾透過導演的一天，回顧自己與家人重要的一天。

《365分之一》故事背景取材自王彥蘋導演曾就讀的中山女高。王彥蘋導演趁作品上架前，特別重回母校舉辦特別放映場，開放對影視創作有興趣的學生報名參與。映後，王彥蘋導演與學妹們分享了在中山女高的拍攝花絮，並交流關於影視工作的職涯選擇，氣氛熱絡。不少學生表示，《365分之一》上架MyVideo後，要與家人和朋友重刷影片再次回味。

勇敢追夢計畫長期助力創作人才 能所不能、持續進化
 台灣大哥大「勇敢追夢」計畫自2016年開始，至今邁入第7屆，扶植myfone行動創作獎的優秀創作人才，透過資源的媒合，協助年輕人實踐夢想，不論是單曲、音樂短片、紀實片，都在短時間內突破百萬點閱。未來，台灣大哥大也將繼續支持優秀人才圓夢，期待透過「勇敢追夢」計畫讓更多人才一起挑戰極限、秉持能所不能的精神，與專業領域接軌，並共同將創作能量、說故事的能力，到專業製作水平，都持續進化升級，躍上國際舞台。

▼《365分之一》故事背景取材自王彥蘋導演曾就讀的中山女高，王彥蘋導演日前特別重回母校舉辦特別放映場。

▲▼ 365分之一,王彥蘋 。（圖／台灣大哥大提供）

細膩手法刻劃家庭議題 榮獲金穗獎
《365分之一》敘述著一家五口坐上新買的休旅車，在封閉的車內空間，家人之間的情感從過度的關愛逐漸演變，最終在與舊車告別的情緒中得到釋放，共同踏上了未來的旅程。《365分之一》不僅入圍第46屆金穗獎劇情片，女主角林宴慈以一句「對不起」，把女兒的角色演得真實動人、獲得評審肯定，榮獲「第46屆金穗獎最佳演員獎」。林宴慈表示，感謝王彥蘋導演的帶領，讓自己順利進入角色，也感謝全體劇組和演員在寒冷冬日的陰雨天，完成一場又一場拍攝，堪比魔王級任務。林宴慈補充道，雖然片中飾演的角色對家人比較兇，但自己在現實生活中卻是一個非常愛向家人撒嬌的小女孩，當她和家人一起觀看影片時，家人們都笑著說她「恰北北」，讓她更加珍惜與家人相處的愉快時光。

王彥蘋導演去年以《是日大暑》拿下金穗獎評審團特別獎，今年再度以《365分之一》入圍金穗獎，在第一時間得知宴慈獲獎時王彥蘋非常開心，王彥蘋表示，林宴慈是很真誠的寶藏演員，在《365分之一》故事元素中提供很多充滿驚喜的養分，譬如林宴慈排戲時花很多時間跟飾演哥哥的瑋哲、弟弟昀宸相處，透過一起溜冰、過生日、玩桌遊等活動培養默契，對影片互動感很有幫助，她強調跟演員一起工作是創作中非常珍惜的時光；也透過分享生命故事，讓團隊共同建立起角色厚度。很開心台灣大哥大勇敢追夢計畫在支持導演的同時，也讓新星演員有更多機會躍上舞台。此外，第二次擔任夢想導師的王小棣導演也在劇本寫作及創作過程中，給予王彥蘋許多建議和討論空間。王小棣導演感謝台灣大哥大「勇敢追夢計劃」讓年輕創作者能夠直面創作初衷，且不媚俗的勇敢完成一部部充滿感情的短片。

▼王彥蘋導演與學妹們分享了在中山女高的拍攝花絮，並交流關於影視工作的職涯選擇，氣氛熱絡。

▲▼ 365分之一,王彥蘋 。（圖／台灣大哥大提供）

中山女高特別放映 學姊學妹暖心交流
 故事背景取材取景都在王彥蘋曾就讀的中山女高，劇中也邀請到王彥蘋導演高中老師來客串，讓本次「勇敢追夢6.0」的拍攝過程別具意義。日前特別至中山女高舉辦特別放映場，彥蘋特別分享回到中山女高觀察上課過程的田野調查，以及與角色一起工作印象深刻的事，包含與飾演患自閉症哥哥的瑋哲，對走路步伐多次排練、與飾演妹妹的宴慈，透過書寫日記喚起高中時期的心情、如何透過表演指導的過程，逐漸和年輕演員昀宸互動並且取得信任。此外，針對高一、二學生，特別交流關於影視工作的職涯選擇，彥蘋勉勵高中學妹們，找尋自己喜愛的事物，並且努力投入其中，那會是很幸運且幸福的事。最後，王彥蘋導演也分享這個故事的核心是「相互理解」，希望透過上架MyVideo與台灣大哥大YouTube，能有更多觀眾欣賞，並且可以藉此思考自己和家人的不同時刻，學著體諒。

《365分之一》MyVideo觀看連結：https://twm5g.co/vV8K
《365分之一》YouTube觀看連結：https://twm5g.co/SJEs  留言分享心得抽電影套票好禮！
《365分之一》的訊息與活動，請到臉書粉絲頁掌握最新動態
台灣大哥大勇敢追夢∣官方專頁：
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關鍵字： 台灣大哥大金穗獎Myvideo

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