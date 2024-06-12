儒鴻股東會改選董事　洪鎮海曝「新團隊強很多」、最大訂單來了

▲儒鴻113年股東會。（圖／儒鴻提供）



記者廖婕妤／台北報導

儒鴻（1476）今（12）日召開股東會，會中通過各項議案，並完成董事改選，董座洪鎮海預計本月退休，董事長一職將正式將棒由副董王樹文升任，洪鎮海也說，「我很大膽的講，王副董做得會比我強，他的團隊比我在位時強很多」，要股東可以好好放心。

儒鴻第14屆董事會名單，包括王樹文、洪瑞廷、陳坤鎕、謝國松、蘇百煌、曲建仲、貝昱有限公司、欣忻有限公司共8席一般董事；獨董則有尤政平、劉乃銘、賴秋君、陳曉開、石天威共5席。

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洪鎮海表示，他在儒鴻服務47年，創立之前曾經在染整廠工作2年，也提到創業是他小時候的夢想，且創立儒鴻第1年就賺錢、開始分紅，更指出當時日本產業結構面的改變，有抓到好的先機，加上後來開發出台灣第1塊彈性布料，並成功打入NIKE、adidas等供應鏈。

洪鎮海指出，目前公司的6家小巨人客戶，產品賣得都比預期好，先前法說會中提到9月可能是今年單月營收不到30億元的月份，但從目前狀況來看，9月營收30億元也沒有問題，有最大訂單進來了，且不只小巨人，老客戶也有好的品牌在追貨，營運看旺。

洪鎮海也說，印尼成衣廠預計9月底將會滿載，今年Q4就會有盈餘，今年整體景氣比去年好一點，目前訂單能見度到Q4，雖然與過去相比不算長，也比較辛苦，但比較沒有風險，有設計感、好材質的新產品很重要。

展望未來，儒鴻將持續專注於產品研發創新、生產製造的精進，以及推動永續發展，並將在人才培育與管理上更下功夫。另外，儒鴻將持續分散生產基地，預計印尼成衣廠將在2024年底全數運作，為公司帶來規模經濟的利益。