千萬買房+交通改善　宜蘭磁吸剛需族群進場買氣年漲1成

▲宜蘭市東區是政府近年重點發展的區域，區域房市買氣火熱。（圖／永慶不動產宜蘭女中湋豐加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

宜蘭市東區是政府近年重點發展的區域，包括有陽明醫院、榮總醫院、後火車站開發計畫、宜蘭轉運站等多項建設，加上東部交通改善等影響，區域房市變得相當火熱。專家表示，宜蘭房價千萬元可入手，近年吸引不少剛需族群來此購屋，買氣年漲1成。

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▲宜蘭東區近年建設不斷，有國立陽明交通大學附設醫院，二期擴建計畫也正在進行中。（圖／永慶不動產宜蘭女中湋豐加盟店提供）

永慶不動產宜蘭女中湋豐加盟店東劉海鳳表示，宜蘭東區近年建設不斷，有國立陽明交通大學附設醫院、台北榮民總醫院員山分院、宜蘭轉運站等陸續完工，之後還有火車站後站開發，以及宜蘭縣國立陽明交通大學附設醫院二期擴建計畫，2期預計2027年完工，讓區域發展愈來愈成熟。

此外，高鐵延伸到宜蘭也進入關鍵環評階段，目前正在進行環境調查，若通過可進入成立計畫、設計、發包等階段，一旦完工，可期待未來房價爆發性的正向走勢。

▲宜蘭東區吸引不少「台北工作、宜蘭生活」的自住客，加上原有的度假購屋族群，今年買氣大增。（圖／永慶不動產宜蘭女中湋豐加盟店提供）

劉海鳳表示，緊鄰台北的宜蘭縣，因國道5號開通縮減交通時間，北北宜已形成大生活圈，尤其行政院推動「TPASS通勤月票」後，不少因台北高房價影響的脫北者，或是有地緣關係的宜蘭人，乾脆返鄉購屋，吸引不少「台北工作、宜蘭生活」的自住客，加上原有的度假購屋族群，讓今年以來宜蘭東區生活圈買氣大增。

▲永慶不動產宜蘭女中湋豐加盟店東劉海鳳表示，新案入手門檻相對低，吸引不少自住客購屋。（圖／永慶不動產宜蘭女中湋豐加盟店提供）

其中，東區是宜蘭縣近年大力發展的區域，生活機能好，新案入手門檻相對低，吸引不少民眾購屋。區域新案以華廈產品居多，開價多落在30~40萬元，受3月地震影響，不少購屋族「買新不買舊」。

現階段區域買氣集中在屋齡10年以下大樓、華廈，10年內中古屋價格20~40萬元都有，最受歡迎的總價帶落在千萬元左右，與去年相比，買氣已有1成漲幅。

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