印度內需強勁！投資人關注「大型股上漲空間」　專家分析布局策略

▲多數投資人的目光仍在內需動能強勁的印度。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

印度大選剛結束，多數投資人的目光仍在內需動能強勁的印度，經濟保持高速成長，印度股票成為全球資金的新熱點。基金專家表示，印度最具代表性50檔股票的「印度50指數」本益比仍低於長期平均值的23.2，且大型股近1年的回報率約26.7%，遠低於小型股的60.4%，這意思是，後續大型股報酬空間較大。

綜觀過去10年全球主要股票指數，印度Sensex指數的漲勢勝過標準普爾500指數（S&P500）、歐洲600、MSCI全球股票及MSCI新興市場指數；而受惠於人口優勢、政策激勵及印度製造所創造出的商機，印度經濟成長的黃金十年故事，仍持續上演當中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

ICICI保誠資產管理公司股票基金經理人昌達克（Rajat Chandak）表示，高利率環境下，全球經濟充滿著挑戰，而印度經濟皆能保持韌性，尤其自2021年以來，每年的經濟成長率皆維持在7%以上，表現優於其他經濟體。

印度在MSCI新興市場指數中的分額不斷上升，截至4月底，占比已來到18.1%；中國的比重則持續下降。根據摩根史坦利（Morgan Stanley）報告指出，印度股票總市值已突破4兆美元，共有86間印度股票公司市值超過100億美元，高於台灣、南韓等新興亞洲國家。

▲瀚亞印度基金經理人林庭樟、ICICI保誠資產管理股票基金經理人昌達克（Rajat Chandak）合影。（圖／瀚亞投資提供）

昌達克表示，印度製造業崛起，2024財年的商品出口額增至4,370億美元，高於疫情前的水準；受惠於地緣政治及全球供應鏈的轉移，美國從印度進口的分額逐漸上升，而對中國的進口分額則持續下降。

隨印度經濟崛起，民眾消費升級、走向高端化，昌達克表示，相關數據顯示，印度高檔酒類的銷售情況優於經濟型酒類，高檔服飾淨銷售額更出現跳躍式增長。除此之外，經濟型汽車與機車銷量皆同步下滑。

印度股票自2023年以來，不斷創下新高。昌達克表示，雖然印度股票現在估值不便宜，但大型股表現仍稍有落後，印度Nifty 50指數1年遠期本益比仍低於10年平均水位，而Nifty中型股1年遠期本益比已高於10年平均線；預估未來類股輪動下，大型股較受投資人青睞。