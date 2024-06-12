上汽集團歐洲銷量居中國第一　「配合調查度低」遭歐盟加稅38%

▲歐盟對中國電動車加徵反補貼關稅，其中上汽集團首當其衝，被加徵38.1％關稅。（圖／CFP）

文／中央社

歐盟執行委員會今天宣布，將對中國進口的純電動汽車加徵暫時性反補貼關稅，其中，上海汽車集團因為不配合調查，被加徵最高額的38.1%關稅。上汽去年在歐洲賣出24.29萬輛汽車，位居中國車企第一。

上海汽車集團是中國最大的汽車製造商，還是中國國有企業，如今首當其衝將被加徵最高額的38.1%關稅，恐嚴重衝擊其在歐洲的銷量。

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綜合界面新聞、中國經濟網等陸媒報導，作為中國最大的汽車製造商，上汽集團2023年海外共銷售汽車120.8萬輛，連續8年在中國車企居冠。

報導指出，海外市場當中，上汽集團在歐洲的銷量更是絕對領先。2023年，上汽在歐洲13國的中國汽車品牌銷量排名第一，累計交付24.29萬輛。其中，中國新能源汽車在歐銷量，上汽也位居第一，全年累計銷售12.55萬輛。

比亞迪汽車雖然是全球新能源汽車龍頭，但在歐洲賣輸上汽。數據顯示，比亞迪2023年在歐洲13國賣出1萬5976輛，位居第3，也輸給排名第2的吉利汽車（2萬2486輛）。主要原因之一是，歐洲的消費者更喜歡購買掛上歐洲品牌的汽車。

上汽在歐洲銷量居中國車企冠軍，最大功勞來自其收購的英國品牌MG。MG去年全球銷量超過84萬輛，今年1至5月，MG在歐洲已開發國家交付超過10萬輛，創歷史新高，每出口歐洲10輛中國車，就有7輛是MG品牌。

剛剛過去的5月，MG被評為「外國人喜愛的中國品牌」之一。最新推出的電動敞篷跑車MG Cyberster，計畫下半年在歐洲多國上市。

根據歐盟統計，2020年中國生產的純電動汽車在歐銷量為5.7萬輛，到2023年大幅成長至43.7萬輛以上，其中也包括BMW、雷諾（Renault）和特斯拉（Tesla）等歐美車廠在中國生產的車型。

歐盟執委會今天公告，在受調查的中國3大汽車集團中，比亞迪將被加徵17.4%暫時反補貼關稅；吉利汽車20%；上汽集團因配合調查度低，將被加徵最高額的38.1%關稅。

公告說，如果與中國當局的討論未能達成有效的解決方案，這些暫時反補貼關稅將從7月4日起徵收。

中國商務部今晚揚言，將密切關注後續進展，並將堅決採取一切必要措施，堅定捍衛中企合法權益。