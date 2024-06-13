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台積電助攻ETF！006208規模破千億「股價寫新高」　00918也破300億元

▲台股大漲263點，也推升ETF股價寫新高。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

老牌「市值型ETF」不讓「高股息ETF」專美於前，同樣呈現出亮眼佳績，富邦台50（006208）13日在台積電助攻下，規模站上1,000億元，股價跟隨台股續創歷史新高，收盤價來到104.55元。此外，「高股息ETF」大華優利高填息30（00918）規模也來到312.7億元，超越富邦特選高股息30（00900）。

▲「千億台股ETF」今年以來績效表現。（圖／記者楊絡懸製表）

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▲「千億台股ETF」今年以來績效表現。（圖／記者楊絡懸製表）

觀察006208走勢，受惠AI風潮，今年以來績效漲超3成、穩站千億台股ETF第一，也吸引以長期成長為目標的投資人關注，近2個月在眾多高股息ETF中殺出一條血路，定期定額月增戶數蟬聯人氣冠軍。

事實上，006208與市場知名度最高的「國民ETF」元大台灣卓越50（0050）一樣追蹤台灣50指數，但因006208內扣費用稍低，近年節費效果逐漸顯現，績效略勝一籌。

006208經理人洪珮甄表示，台股多頭趨勢沒變，此時成長股表現大多優於高息股，要更快累積財富可選擇市值型ETF，利用定期定額方式投資，對於沒有太多時間研究的投資人來說會更為方便，若想逢低加碼，也可看指數回測月線時入場。

另一方面，加權指數持續在震盪中創高，帶動台股ETF規模續漲。根據CMoney統計在2023年前掛牌的台股ETF，今年以來規模多數呈正成長，其中又以00918成長幅度超過2倍最為亮眼。

據大華銀投信官網統計至6月12日資料，00918最新規模已經突破新台幣300億元、來到312.7億元，超過00900的規模307.8億元，即將躋身台股ETF前十大。

▲「高股息ETF」前十大表現。（圖／記者楊絡懸製表）

▲「高股息ETF」前十大表現。（圖／記者楊絡懸製表）

法人觀察，00918從去年6月開始配息以來，次次都有完成填息；且近4次的單次配息率都在3%上下，加上股價有成長，不僅引起投資人關注，更是陸續買進布局。

「ETF具有汰弱留強的功能，且去除掉人為因素的風險。」法人指出，這也是為什麼近年吸引許多投資人選擇將資金投入ETF，推升台灣整體ETF的市值。

儘管目前市場上有許多月配型ETF，然而季配型的高股息ETF仍較受到投資人的喜愛，原因是除了台股月配型ETF選擇較少之外，一次領到一季的配息金額相對較高，少了兩次被扣除匯費的機會，加上可以自己選擇多檔組成月月配，都是季配型ETF受到投資人追捧的原因。

展望後市，00918經理人郭修誠表示，隨著除權息旺季來到，不少投資人開始計算今年可以領到多少股息，然而在除權息旺季搶進高配息的個股，可能會忽略的個別公司的基本面。

郭修誠指出，00918的篩選流程在第一步就鎖定企業獲利狀況良好的企業，再加入高股息篩選與填息因子過濾，就是要讓投組持續成長，投資人領息不該是「左手換右手」。

此外，自掛牌以來，00918成分股已經歷過數次調整，目前以電子產業近7成為主，同時還有航運、金融等產業，為投資人把握多元的產業輪動。從規模與受益人數的成長可看出市場的接受度，無須擔心流動性的問題。

關鍵字： ETF高股息ETF台股理財投資

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