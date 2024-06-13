成交量33萬張！00940回發行價10元　自救會股民笑了：畢業快樂

▲00940今天回到發行價10元。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

美股主要指數創高，台股大盤今（13）日早盤漲超過300點，衝到22440.10點再創高，多檔ETF也上漲，其中元大台灣價值高息ETF（00940）盤中最高漲到10.06元，終場收在10.00元，終於收復發行價10元，許多股民經過50個交易日後解套，臉書00940自救會的網友更笑稱，「可以解散了」、「畢業快樂」。

據了解，00940當初完成募資後，超越統一高息動能ETF00939的531億元規模，以1752億元拿下首檔掛牌推模破千億的ETF，不過上市後走勢低迷一路破發，始終在10元以下，4月底更是跌到剩9.26元，如今大盤上漲，00940也於今日收復發行價10元，早盤最高漲到10.06，收盤價為10元。

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從今日的交易資料看，00940交易量為33.3萬張，遠超前一天（12日）的7.4萬張，截至12日，00940淨值9.98元，規模1870億，是台股ETF第7名，7日受益人數超過98萬人。

臉書00940自救會的不少網友都說要下車，紛紛發文「10元了，要哭了」、「可以改名00940同樂會了吧」、「不要改名！不要走！自救會永存！」「畢業快樂！各位珍重再見」。

不過，也有人不認為現在該賣出，「只要股市不崩盤，940以後買不到10元以下的價格了」、「總算上10元了，接下來就是領息了！也恭喜其他人獲利了結，留下來的人都是為了享用美味的果實！」

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