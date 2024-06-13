央行打房出大招！調升存款準備率　收縮銀行1200億元資金

▲央行總裁楊金龍於今日央行理監事聯席會議後宣布，國內政策利率維持不變，調整選擇信用管制措施及調升新台幣存款準備率0.25個百分點。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

房價居高不下！中央銀行雖此次政策性利率不動，但卻祭出調高存款準備率（以下簡稱存準率）0.25個百分點（1碼），中央銀行總裁楊金龍指出，此舉估計可以從銀行體系收縮資金1200億元；行庫主管表示，調高存準率是更實質且強而有力的緊縮措施，對銀行貸放資金造成抑制效果。

何謂存準率？銀行吸收民眾存款後，央行會要求提存一定比例之金額做為法定準備金，隨時準備存戶做提款動作，例如銀行吸收定期存款一百億元，定存準備率為5.5%，則必須先提5.5億元做為準備金，剩餘94.5億元才能從事貸放。

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如今從5.5%調高1碼至5.75%，也就是必需提5.75億元做準備金，剩餘貸放金額再縮減至94.25億元。

由於活存的流動性較定存高，因此一般活存準率也會高於定存，央行可藉由調升或調降存準率來達到資金收放效果，因為是主動向銀行收回資金，所以威力強大並具有立竿見影的功效。

央行此次第六波信用管制，降低特定地區第二戶貸款成數至6成是「價」的管理，而調升存款準備率是「量」的管理，希望抑制過熱房市。