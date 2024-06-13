環球晶部分資訊系統遭駭　營運影響釐清中

央行打房出大招！調升存款準備率 收縮銀行1200億元資金

房價居高不下！中央銀行雖此次政策性利率不動，但卻祭出調高存款準備率0.25個百分點（1碼），中央銀行總裁楊金龍指出，此舉估計可以從銀行體系收縮資金1200億元；行庫主管表示，調高存準率是更實質且強而有力的緊縮措施，對銀行貸放資金造成抑制效果。

快訊／央行出重手！意外升準不升息 第6波打房加碼

中央銀行於今（13）日周四召開今（2024）年第2季理監事會議，雖然利率維持不變，但卻加碼升存準率、並祭出第6波打房；也就是調整選擇性信用管制措施中自然人特定地區第2戶購屋貸款最高成數上限由7成降為6成，而最具殺傷力是調升新台幣存款準備率0.25個百分點，相關措施從明（14）日起實施。

台積電助攻ETF！006208規模破千億「股價寫新高」 00918也破300億元

老牌「市值型ETF」不讓「高股息ETF」專美於前，同樣呈現出亮眼佳績，富邦台50（006208）13日在台積電助攻下，規模站上1,000億元，股價跟隨台股續創歷史新高，收盤價來到104.55元。此外，「高股息ETF」大華優利高填息30（00918）規模也來到312.7億元，超越富邦特選高股息30（00900）。

4檔月配台股ETF上市滿月大比拼 00946漲近4％表現最佳

ETF吹起月配風，今年上半年已有數檔台股月配ETF掛牌，最近2檔上市剛滿月的產品野村趨勢動能高息（00944）與群益科技高息成長（00946），與另外2檔同在今年募集、較早掛牌的統一台灣高息動能（00939）、元大台灣價值高息（00940）一同觀察上市滿月股價表現和受益人變化，都以00946表現最佳。

蜜月慘「蛋」 大武山掛牌日臉綠

單一蛋雞飼養廠大武山（6952）今（13）日掛牌上市，不過蜜月行情失靈，盤中一度跌逾13％至49.5元，終場收53.1元，下跌4元或7％。針對近期蛋價下跌，營運長魏毓恆指出，還是會有一些浮動價格客戶的影響，不過因為大武山一半以上是合約價格，因此影響會比較小。

快訊／鴻海股價飆上195元「續刷16年新高」！蘋果AI激勵唱旺

鴻海（2317）13日早盤以191元開出，一度漲4%、飆至195元，續寫16年新高紀錄，開盤15分鐘成交量即達4.7萬張，距離200元關卡幾乎是一步之遙。

快訊／巨嬰出運！00940重回10元發行價 自救會喊「解散」

擁有逾98萬受益人的元大台灣價值高息（00940）今（13）日跟著台股創新高一起出運重回10元發行價，00940「創起來放自救會」成員大喊解散時刻來臨。

晶華潘思亮：缺工是國安問題 籲引進移工「台灣薪資自然提升」

晶華（2707）今（13）日召開股東會，會中通過各項議案，並順利改選9席董事；董事長潘思亮再度談到缺工議題，重申「缺工是國安議題」，呼籲政府開放服務業外籍移工，讓他們來當基層員工，台灣子弟當幹部，薪資自然就會提升了。

黃仁勳背板「最強妖股」！慧友連續跳上8根停板 股價漲1倍

在「黃仁勳概念股」中，名列其中的慧友（5484）原先僅25.8元，如今在黃仁勳演講後化身「最強妖股」，每一個營業日皆跳空強鎖漲停，6月13日的K線圖猶如階梯式連續跳上8根停板，價格來到55元，上漲1.13倍。

土城民眾鋰電池充電爆炸3死 台電列5大NG行為示警

新北市土城有民宅因民眾疑似手機充電不當導致爆炸起火，釀3人死亡災情，台電近年常在臉書上宣導，民眾手機充電常有5大不適當的行為，呼籲民眾注意。