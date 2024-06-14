快訊／鴻海飆上198元「續刷16年新高」！蘋果AI激勵挑戰200元大關

▲鴻海受惠5月營收亮麗、外資法人全面唱旺。（圖／記者李毓康攝）

記者楊絡懸／台北報導

鴻海（2317）14日開盤價192.5元，盤中一度觸及198元，續寫16年來新高。隨後股價在196、197元震盪徘徊，距離200元關卡幾乎是一步之遙。

鴻海5月營收為5,502億元，月增7.68%，年增22.06%，為歷年同期新高；累計今年前5個月營收為2兆3,832億元，年增1.73%，為歷年同期次高。

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受惠5月營收亮麗、外資法人全面唱旺等激勵，加上蘋果公司全球開發者大會（WWDC）揭露AI策略，推出「Apple Intelligence」，主打更強大的Siri、並與OpenAI的「ChatGPT」展開多元AI服務，刺激果粉換手機，使得市場進一步關注以AI服務硬體裝置主力的鴻海。

不少外資點名相關焦點股，其中，鴻海是全球最大AI伺服器製造商，同時是輝達在AI伺服器的最大供應商，尤其雙方深化在AI、電動車、智慧工廠、機器人、智慧城市等多領域合作，因此受到的關注度最大。

美系外資預估，鴻海今年第二季收入將呈現「年季雙增」，這些成長動能來自伺服器、網路產品及PC的成長，同時看好營收及毛利率的成長空間，甚至將目標價調升至227元。

鴻海董事長劉揚偉日前在台北國際電腦展（COMPUTEX）與輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳宣布，以「超級晶片」GB200伺服器為核心，將在高雄建置先進算力中心，驅動智慧製造、智慧EV、智慧城市等3大平台，引起熱議。

劉揚偉表示，鴻海將攜手輝達在高雄軟體園區建置，以超級晶片GB200伺服器為核心的先進算力中心，總計共64櫃、4,608顆GPU，預計2026年完工。